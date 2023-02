Imposto de Rende: Receita libera consultas de novo lote residual

Foram liberadas na manhã desta sexta-feira (17), as consultas de mais um lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Como de costume, elas são liberadas uma semana antes da concessão dos valores. Sendo assim, o pagamento deve cair no próximo dia 28.

Segundo informações da Receita Federal, será liberado um montante de R$ 250 milhões para 179.0065 contribuintes. Desse total, R$ 150.578.569,86 são para contribuintes que têm prioridade legal, sendo 4.256 contribuintes idosos acima de 80 anos, 30.651 contribuintes entre 60 e 79 anos.

Além destes, o valor também é destinado a 2.977 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 10.146 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. A Receita também pagará outros 131.035 contribuintes não prioritários.

Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Verificada a pendência, poderá enviar uma declaração retificadora e esperar o pagamento em um dos próximos lotes.

Além disso, na hipótese de a restituição não cair na conta informada na declaração, como no caso de desativação da conta, por exemplo, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Como fazer a consulta?

A consulta à restituição pode ser feita no site receita.fazenda.gov.br, no aplicativo Meu Imposto de Renda e no Portal e-CAC. Veja como realizar o procedimento a seguir:

Consulta pelo site da Receita Federal

Acesse o site; Clique em “Imposto de Renda”; Na página seguinte, vá em “Consulta a Restituição”; Em “Etapas para a realização deste serviço”, clique em “Consultar Restituição IRPF”; Informe CPF, data de nascimento, caracteres que estão na tela e vá em “Consultar” Em seguida, aparecerá as informações sobre sua restituição.

Consulta pelo portal e-CAC

Acesse o Portal e-CAC e vá em “Entrar com gov.br”; Na página seguinte, informe o CPF e vá em “Continuar”; Depois, digite a senha e vá em “Entrar”; Em “Serviços em destaque”, vá em “Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)”; Na parte superior da página seguinte deve estar escrito “Declaração em Fila de Restituição”; Caso a restituição esteja neste lote, haverá a informação de que o pagamento foi liberado.