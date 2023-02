Impostos de Segurança Social 2023: Quanto do seu rendimento SS é tributável?

americano os cidadãos devem estar cientes de que podem precisar pagar imposto de renda federal sobre seus benefícios de Previdência Social, caso ganhem outra renda substancial além de seus benefícios.

Isso pode ser um salário, trabalho autônomo, juros, dividendos ou outros rendimentos tributáveis ​​que devem ser declarados em sua declaração anual de impostos.

Quanto de sua renda SS é tributável?

Dito isto, o Internal Revenue Service (IRS) estabeleceu certas regras segundo as quais o contribuinte será solicitado a pagar imposto sobre 85 por cento dos seus benefícios de SS.

Isso pode acontecer caso eles arquivem como indivíduos e tenham uma renda combinada de mais de US$ 34.000 ou se forem declarantes conjuntos com renda superior a US$ 44.000.

Os contribuintes individuais que ganham entre US$ 25.000 e US$ 34.000 podem ter que pagar impostos sobre até 50% de seus benefícios. Este também é o caso de arquivadores conjuntos com renda combinada entre US$ 32.000 e US$ 44.000.

“A cada janeiro, você receberá uma Declaração de Benefícios da Previdência Social (Formulário SSA-1099) mostrando a quantidade de benefícios que você recebeu no ano anterior”, diz o site oficial da Previdência Social.

“Você pode usar esta Declaração de Benefícios ao preencher sua declaração de imposto de renda federal para descobrir se seus benefícios estão sujeitos a impostos.

“Se você mora atualmente nos Estados Unidos e perdeu ou não recebeu um Formulário SSA-1099 ou SSA-1042S do ano fiscal anterior, pode obter um formulário de substituição instantânea usando sua conta on-line do meu Seguro Social.

“Se você ainda não tem uma conta, pode criar uma online. Para obter seu formulário de substituição SSA-1099 ou SSA-1042S, selecione a guia ‘Documentos de substituição’ para obter o formulário.”

No caso de você precisar pagar impostos sobre seus benefícios do SS, os contribuintes podem fazer pagamentos estimados trimestrais ao IRS ou ter impostos federais retidos de seus benefícios.