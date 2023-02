Inacreditável, o novo valor da moeda de R$1 real no Brasil chocou e assustou brasileiros

Em 2016, ocorreu os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O evento foi um sucesso, e até hoje há vestígios de sua celebração, como as moedas de R$ 1 emitidas com imagens das modalidade dos jogos.

Se você possui alguma delas, saiba que você pode ter uma verdadeira fortuna em mãos. Confira algumas delas abaixo:

Valor das moedas das Olimpíadas

O mercado numismático está em crescimento constante no país. Por meio dele, colecionadores de cédulas e moedas conseguem vender e comprar itens raros para completarem seus acervos.

Com relação a colação das moedas olímpicas de 2016, é possível encontrar compradores que pagam até R$ 7 mil. Ou seja, esses pequenos itens podem se transformar em uma bolada.

No entanto, é importante frisar que a moeda mais cara é a da entregada bandeira olímpica, podendo chegar ao valor de R$ 300. Já as de atletismo, natação e paratriatlo, por exemplo, custam sozinhas entre R$ 8 e R$ 30 cada.

Moeda mais rara do Brasil

Atualmente, a moeda mais rara do Brasil custa cerca de R$ 2,3 milhões no mercado dos colecionadores. A Peça da coroação passou a ser emitida após a independência do país, ou seja, no ano de 1822.

Ela foi emitida em homenagem à coroação de Dom Pedro I. Desse modo, existem apenas 64 existentes. No ano de 2014, uma delas foi vendida por R$ 2,37 milhões para um colecionador empolgado.

Como foi possível perceber, a sua raridade está no ano em que foi cunhada e a quantidade que foi emitida. Segundo informações, o baixo número de tiragens foi motivado pela desaprovação do homenageado.

Na época, Dom Pedro I não gostou de ter aparecido com o peito nu na imagem (confira a foto abaixo). Assim, na versão seguinte, ele foi representado trajado em farda militar.

Moeda rara que vale 80 vezes mais o seu valor

A moeda em questão é uma moeda de R$ 0,5, que foi cunhada em 1999. Hoje em dia, ela pode valer até R$ 40, o que representa 80 vezes seu valor original. Essa moeda se considera rara por ter uma tiragem limitada, com apenas 11,2 milhões em circulação.

Contudo, além desta moeda, os colecionadores estão em busca das moedas R$ 1 confeccionadas para as Olímpiadas de 2016. No entanto, a mais rara é a que representa a entrega da bandeira, feita para homenagear a passagem das Olimpíadas de Londres em 2012.

Em suma, a regra é: quanto mais antiga for o item mais caro e raro ele é. Segundo os meios digitais, como site e blogs, desses colecionadores, as moedas confeccionadas para as Olimpíadas do Rio 2016 podem custar até R$ 7 mil.

Como vender os itens raros?

Caso você tenha uma dessas notas raras, saiba que é possível vende-la por um bom valor mesmo não sendo um especialista. Uma das opções é por meio da casa de leilão “Brasil Moedas Leilões”. Na plataforma, é possível cadastrar o item e enviar para avaliação.

Você também pode buscar compradores no site Tenor & Pellizzari, que funciona da mesma forma que o portal de leilão mencionado acima. A Sociedade Numismática Brasileira também pode ser encontrada no navegador.