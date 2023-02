Indaial (SC) abre dois concursos públicos com salários que chegam a R$ 17,7 mil

A Prefeitura de Indaial no estado de Santa Catarina abrirá dentro de poucos dias inscrições para dois concursos que, juntos, visam contratação de profissionais em diversas áreas em todos os níveis de escolaridade.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Indaial – SC vão de R$ 1.503,54 a R$ 17.772,03 mensais.

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) é o responsável pela organização dos concursos.

Vagas e salários Indaial – SC

A Prefeitura de Indaial, no estado de Santa Catarina oferece, por meio de dois concursos públicos, 103 vagas para preenchimento imediato e vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Motorista – 2 vagas;

Motorista de micro-ônibus – 1 vaga.

O salário oferecido para os cargos de nível fundamental varia entre R$ 1.503,54 a R$ 2.033,96 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível médio/técnico

Atendente de biblioteca – 1 vaga;

Auxiliar de creche – 1 vaga;

Auxiliar de sala – 1 vaga;

Educador de abrigo – 2 vagas;

Educador social – 1 vaga;

Instrutor de trabalhos manuais – 1 vaga;

Monitor de transporte escolar – 1 vaga;

Monitor social – 1 vaga;

Secretário escolar – 1 vaga;

Técnico em enfermagem II – CR;

Técnico em enfermagem V – 20 horas – 2 vagas;

Técnico em informática – 1 vaga;

Técnico laboratório de análises clínicas – 1 vaga;

Técnico saúde bucal – 2 vagas;

Técnico de segurança do trabalho – 1 vaga.

Para os cargos de nível médio/técnico os salários vão de R$ 1.802,63 a até R$ 3.605,26 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Nível superior

Analista clínico – 1 vaga;

Assistente administrativo – 5 vagas;

Assistente social – 2 vagas;

Bibliotecário – 1 vaga;

Cirurgião dentista – bucomaxilofacial – 1 vaga;

Cirurgião dentista – endodontista – 1 vaga;

Cirurgião dentista – periodontista – 1 vaga;

Contador – 3 vagas;

Enfermeiro IV – 40 horas – CR;

Enfermeiro V – 20 horas – 2 vagas;

Farmacêutico – 2 vagas;

Fisioterapeuta – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – 2 vagas;

Médico cardiologista – 2 vagas;

Médico clínico geral II – 40 horas – 3 vagas;

Médico clínico geral III – 20 horas – 2 vagas;

Médico dermatologista – CR;

Médico do trabalho – 1 vaga;

Médico endocrinologista – 2 vagas;

Médico ginecologista – 2 vagas;

Médico infectologista – 2 vagas;

Médico nefrologista – 2 vagas;

Médico neurologista – 1 vaga;

Médico neuropediatra – 1 vaga;

Médico oftalmologista – 1 vaga;

Médico otorrinolaringologista – 2 vagas;

Médico pediatra – 3 vagas;

Médico pneumologista – 1 vaga;

Médico psiquiatra – 2 vagas;

Médico reumatologista – 1 vaga;

Médico urologista – 1 vaga;

Médico veterinário II – 1 vaga;

Nutricionista – 2 vagas;

Odontólogo III – 2 vagas;

Odontopediatra – 1 vaga;

Pedagogo/orientador pedagógico – 1 vaga;

Professor de anos iniciais – 20 horas – 1 vaga;

Professor de anos iniciais – 40 horas – 1 vaga;

Professor de arte – 20 horas – 1 vaga;

Professor de arte – 40 horas – 1 vaga;

Professor de atendimento educacional especializado – 20 horas – 1 vaga;

Professor de atendimento educacional especializado – 40 horas – 1 vaga;

Professor de bandas e fanfarras – 1 vaga;

Professor de ciências – 20 horas – 1 vaga;

Professor de ciências – 40 horas – 1 vaga;

Professor de educação física – 20 horas – 1 vaga;

Professor de educação física – 40 horas – 1 vaga;

Professor de educação infantil – 20 horas – 1 vaga;

Professor de educação infantil – 40 horas – 1 vaga;

Professor de ensino religioso – 20 horas – 1 vaga;

Professor de ensino religioso – 40 horas – 1 vaga;

Professor de geografia – 20 horas – 1 vaga;

Professor de geografia – 40 horas – 1 vaga;

Professor de história – 20 horas – 1 vaga;

Professor de história – 40 horas – 1 vaga;

Professor de informática pedagógica – 1 vaga;

Professor de inglês – 20 horas – 1 vaga;

Professor de inglês – 40 horas – 1 vaga;

Professor de língua portuguesa – 20 horas – 1 vaga;

Professor de língua portuguesa – 40 horas – 1 vaga;

Professor de matemática – 20 horas – 1 vaga;

Professor de matemática – 40 horas – 1 vaga;

Psicólogo – CR;

Psicopedagogo – 1 vaga;

Terapeuta ocupacional – 1 vaga.

Já para os cargos de nível superior a remuneração varia entre R$ 2.566,66 a R$ 17.772,03 por mês para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Indaial – SC

Os interessados em participar dos concursos públicos para a Prefeitura de Indaial – SC devem realizar a inscrição entre os dias 17 de fevereiro de 2023 a 20 de março de 2023 diretamente pelo site do IBAM.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 80,00 a R$ 120,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do IBAM entre os dias 17 a 28 de fevereiro de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Etapas concursos Indaial – SC

Os concursos públicos para a Prefeitura de Indaial – SC contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

A aplicação da prova objetiva está prevista para os dias 7 e 21 de maio de 2023, a depender de cada edital.

Clique aqui para ler os editais na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.