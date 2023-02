A Indigo lidera o mercado mundial de gestão de mobilidade individual e estacionamento e está em busca de novos profissionais para trabalhar em suas filiais. As vagas disponíveis são de caráter nacional e para diferentes cargos do mercado. Confira, a seguir.

Indigo abre novas vagas de EMPREGO pelo país

Atualmente a empresa marca presença em mais de 500 cidades distribuídas em cerca de 9 países do mundo. Apenas do Brasil, são mais de 370 operações em 24 estados brasileiros. A Indigo conta com cerca de 4.500 colaboradores e está em busca de novos profissionais para fazer parte da equipe.

Trata-se de uma empresa que investe constantemente em treinamentos e na criação de políticas de desenvolvimento. Diante disso, ela busca combater a discriminação e promover oportunidades iguais através de um ambiente de trabalho familiar e dinâmico. Confira, a seguir, as novas oportunidades disponibilizadas pela companhia.

Assistente ADM – São Paulo;







Técnico de Manutenção de Equipamentos – Campinas/SP;







Operador de Caixa – Jaraguá do Sul/RS;







Jovem Aprendiz – Campinas/SP;







Coordenador de Rentabilização – São Paulo;







Capitão Porteiro – Uberlândia/MG;







Encarregado de Estacionamento – Santa Catarina;







Supervisor de Estacionamento – Uberlândia/MG;







Operador de CFTV – Maringá/PR;







Auxiliar de Manutenção – Taubaté/SP;







Operador de Estacionamento – Belo Horizonte/MG;







Monitor de Zona Azul – Atibaia;







Coordenador de Estacionamento – Uberlândia/MG.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados.

Como se candidatar

Aos interessados em se candidatar nas vagas anunciadas, basta seguir as instruções publicadas no site 123 empregos e encaminhar um currículo para o análise da empresa.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.