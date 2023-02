Indra tem novos EMPREGOS pelo Brasil; veja os cargos

A Indra é uma multinacional que atua no segmento de consultoria e tecnologia. Considerada líder na Espanha e na América Latina, a corporação conta com diversas unidades espalhadas pelo território brasileiro. Recentemente, a empresa abriu novas vagas de emprego ao redor do país. Confira, a seguir.

Indra divulga novas vagas de emprego pelo Brasil

A Indra é uma empresa internacional que opera no setor de consultoria e tecnologia. Atualmente, a corporação é referência na Espanha e na América Latina, estando presente em diversas localidades estratégicas no território brasileiro.

No Brasil, a equipe corporativa da Indra é formada por mais de 7 mil colaboradores, que trabalham com muita dedicação e criatividade. Dessa forma, é possível entregar inovação e tecnologia em cada serviço.

Recentemente, a corporação divulgou a abertura de novas vagas de emprego pelo país. Dentre os cargos disponíveis para candidatura, estão:

Product Owner – São Paulo / SP;

Atendente Júnior – São Paulo / SP;

Controlador Financeiro – São Paulo / SP;

Analista Sênior – Rio de Janeiro / RJ;

Líder de Operações – Rio de Janeiro / RJ;

Analista Operacional – Rio de Janeiro / RJ;

Analista de Departamento Pessoal – São Paulo / SP;

Desenvolvedor Chatbot – Brasil.

Veja também: Record TV abre vagas de emprego em São Paulo

Como se candidatar

A Indra é uma corporação que está sempre abrindo novas oportunidades de emprego, com o objetivo de encontrar novos talentos para compor a sua equipe corporativa. No mundo, já são mais de 50 mil colaboradores que atuam na empresa.

Para se candidatar às vagas disponíveis na Indra, basta acessar o site 123empregos e seguir as instruções necessárias.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.