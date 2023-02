Inep divulga resultado preliminar da 2ª etapa do Revalida 2022/2

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou ontem, dia 1º de fevereiro, o resultado da 2ª etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2022/2.

Desse modo, os participantes já podem consultar o seu desempenho na prova de habilidades clínicas através do Sistema Revalida, através da Página do Participante.

De acordo com o Inep, os interessados em contestar o resultado preliminar poderão entrar com recursos até o dia 6 de fevereiro, próxima segunda-feira. O procedimento deve ser feito no site do exame.

Conforme as orientações do Inep, os recursos deverão conter somente questionamentos relacionados às pontuações atribuídas a cada quesito avaliado, em conformidade com as versões finais do Padrão Esperado de Procedimentos (PEP).

De acordo com o cronograma, após a análise dos recursos, o Inep irá publicar os resultados finais do Revalida 2022/2 no dia 9 de março.

Revalida 2022/2

O Inep aplicou as provas da 2ª etapa do Revalida nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022. A estrutura da prova de habilidades clínicas foi composta por um conjunto de dez estações. As áreas abordadas são as seguintes: clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia.

A prova apresentou situações-problema e estudos de casos que consistiram na investigação de história clínica, interpretação de exames, formulação de hipóteses diagnósticas, demonstração de procedimentos médicos e no aconselhamento a pacientes ou familiares.

O Revalida é um exame nacional de caráter obrigatório para brasileiros e estrangeiros que obtiveram o diploma de graduação em Medicina em instituições de ensino superior estrangeiras e desejam atuar no Brasil. O exame conta com duas fases. A 1ª fase conta com uma prova teórica.

Com informações da Agência Brasil.

