Inflação e PIB em alta: analistas elevam projeções para 2023

Contudo, os analistas não acreditam que o Brasil cumprirá a meta. Caso isso realmente aconteça, a inflação irá estourar a meta pelo terceiro ano consecutivo, algo bastante negativo para a população, que sofre para comprar produtos e contratar serviços ainda mais caros que em 2022.

Em 2023, os brasileiros poderão voltar a enfrentar uma inflação mais elevada. Isso porque o governo federal pretende voltar a arrecadar impostos sobre combustíveis a partir de março. E estes itens impactam de maneira expressiva a taxa inflacionária no país.

Na verdade, os desafios mais recentes começaram em 2020, com a pandemia da covid-19. Em resumo, a crise sanitária impactou as cadeias globais de suprimentos, afetando toda a logística mundial. Isso reduziu a oferta, apesar de a demanda começar a se recuperar em 2021.

Como a procura estava maior que a oferta, houve um aumento expressivo dos preços de bens e serviços. E, quanto mais elevada a inflação, maior o custo de vida da população.

Aliás, a pandemia também provocou a perda de milhões de empregos em todo o mundo. Assim, as pessoas não conseguiram manter os mesmo hábitos de consumo, devido aos custos de vida elevados.

Em 2022, as cadeias globais de suprimentos, que começavam a se estabilizar, sofreram um novo golpe: a guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso fez os preços de diversos itens dispararem, principalmente o das commodities.

Para segurar a inflação, os Bancos Centrais passaram a elevar os juros com mais intensidade em 2022. No Brasil, o BC elevou 12 vezes consecutivas o juro da economia entre março de 2021 e agosto de 2022. Com isso, a taxa Selic chegou a 13,75% ao ano, maior patamar desde 2016.

Inclusive, a alta dos juros ajudou a segurar a inflação no país em 2022. No entanto, os impactos de uma Selic mais elevada costumam ser vistos com maior nitidez apenas um ou dois anos após os aumentos. Por isso, a inflação do Brasil, que já perdeu força no ano passado, deverá cair ainda mais neste ano e em 2024.

Estimativas para o PIB brasileiro subiram

O relatório Focus também revelou as novas projeções dos analistas sobre o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Nesta semana, o mercado financeiro voltou a elevar levemente as projeções para o crescimento da economia brasileira em 2023, de 0,76% para 0,80%.

A saber, a alta sucedeu dois recuos consecutivos, e agora mostra maior otimismo dos analistas do país.

Já para 2024, as projeções se mantiveram estáveis em 1,50% pela sexta semana consecutiva, ou seja, o PIB brasileiro deverá crescer mais expressivamente no ano que vem, uma vez que os impactos da inflação deverão estar bem menores no país.

Por fim, os analistas estimaram que a taxa Selic ficará em 12,75% ao ano em 2023. Esse indicador se refere à taxa básica de juro da economia brasileira. Já para o ano que vem, a taxa Selic deverá ficar em 10,00%, patamar ainda elevado e que continuará afetando a renda dos brasileiros.