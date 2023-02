Influenciadores lucram com as tendências online à medida que os jogos mobile de cassino se tornam populares

Influenciadores brasileiros, que possuem um grande número de seguidores nas redes sociais, contribuem para a expansão dos mercados online para as gerações digitais de hoje, destacam os especialistas do setor.

A partir do momento em que o público deste influenciadores, formado por jovens e adultos, seguem as indicações, acabamos vendo cada vez mais jogadores, aponta estudo recente sobre o mercado.

Com jogos de cassino online, o marketing de influenciadores explora áreas sem normas claramente definidas

Nos dias de hoje ser influenciador na internet é considerado uma profissão , já que estas figuras públicas ganham uma boa quantia fazendo divulgação e produtos e serviços nos próprios perfis.

Os relatórios de pesquisa, ocasionalmente apontam o impacto destes influenciadores sobre determinado produto e como afetam a própria popularidade a partir de uma divulgação online.

Em um setor em que não há pauta definida e muito menos desigualdade de gênero, as figuras femininas impactam os seguidores e consequentemente as marcas por trás das divulgações. As Gerações Y e Z, que estão inseridas neste cenário, são responsáveis pelo “boom”, do produto divulgado pelos influenciadores.

Falando especificamente sobre os jogos online que envolvem dinheiro real, os crash games tiveram um grande aumento na popularidade recentemente. A forma de entretenimento com jogabilidade simples e rápida logo se tornou um alvo dos influenciadores.

O fato da influenciadora Viih Tube, que ganhou ainda mais fama quando participou do Big Brother Brasil 21, divulgar os jogos online que envolvem dinheiro real, faz relação direta com o crescimento exponencial da popularidade destes crash games.

Outro ponto que pode ser destacado é o fato da influenciadora conversar mais com o público feminino, que também pode ter contribuído para que as mulheres se tornassem maioria entre o novo público de jogadores de cassino online.

De acordo com o estudo realizado pela KTO.com , apesar da maior parte do público destes jogos ser formado por homens, quase 90%, as jogadoras, em certos jogos como Spaceman, apresentam uma taxa de rejeição menor e uma média de duração da sessão maior.

Vale ressaltar que, apesar dos jogos online com dinheiro real não serem regulamentados no Brasil, os influenciadores não correm risco nenhum. Isso porque todas as operadoras de cassino são estrangeiras, com sede no exterior e acessíveis por qualquer pessoa na internet.

Na maioria dos casos, estes sites são regulamentados com licenças da Europa, Caribe ou Macau. Sem a questão das leis no caminho, o ponto que se torna interessante para os especialistas do mercado é o impacto das influenciadoras que promovem esse tipo de jogo casual com dinheiro real para seus seguidores.

Jogadoras on-line são provas da expansão da demografia do consumidor

Voltando a falar sobre o estudo da KTO, foi possível destacar que até um terço dos principais jogadores de crash games são mulheres. Com a análise, se torna claro que as jogadoras, que influenciam o crescimento do mercado, são fundamentais no crescimento e evolução dos jogos online de cassino.

Apesar das apostas esportivas estarem, na maioria das vezes, relacionadas aos homens, os jogos de entretenimento no cassino online, contam com usuários de vários gêneros, estados e status social.

Com este dinamismo no mercado e usuários, os cassinos online e profissionais do marketing digital conseguem oferecer alternativas mais atraentes e para novos grupos, que antigamente eram excluídos.

Os especialistas, a partir deste novo crescimento, apontam que as divulgações e publicidades destes jogos precisam, acima de tudo, ser transparente. Ao envolver dinheiro é necessário tomar cuidado com promessas vazias e falsas alusões, por isso o portal dos profissionais do marketing digital é fundamental.

Mesmo assim, de acordo com os especialistas, esta nova geração de consumidores de cassino online aparenta ser bem informados, com uma grande vontade de explorar novos gêneros e formatos de entretenimento,