A Inpasa é pioneira na produção de etanol de milho brasileiro é atualmente uma das maiores fabricantes de combustível limpo e renovável à base de milho presente em toda América Latina. Nesta data, a empresa abriu um novo processo seletivo e busca por pessoas qualificadas para atuar em suas filiais. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e os locais de atuação.

Inpasa tem novos EMPREGOS na região do Mato Grosso

A Inpasa é uma empresa que investe constantemente em capacitações contínuas, a fim de trabalhar com profissionais treinados e complementar o sucesso de sua trajetória. A empresa oferece diversos benefícios e uma remuneração compatível ao mercado de trabalho a todos os seus colaboradores.

Trata-se de uma empresa que vem crescendo de forma acelerada e busca entregar o melhor ao mercado de etanol e seus derivados. As vagas disponibilizadas a seguir, são para aqueles que buscam pelo seu crescimento profissional, visando as atividades da empresa e priorizando a entrega de bons resultados. Confira.

Analista Comercial Jr – Sinop;







Jovem Aprendiz – Dourado/MS;







Auditor de Qualidade Jr – Nova Mutum/MT;







Mecânico de Manutenção Industrial – Mato Grosso do Sul;







Analista de Monitoramento – Mato Grosso;







Operador Classificador – Dourado/MS;







Analista de Recrutamento e Seleção – Dourados/MS;







Planejador de Manutenção Industrial Elétrica – Mato Grosso;







Assistente Administrativo – Sinop/MT;







Técnico de Refrigeração – Nova Mutum/MT;







Assistente de Produção – Dourado/MS.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados.

Como se candidatar

Aos interessados em concorrer ao processo seletivo, basta acessar o site 123 empregos e seguir as instruções recomendadas.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.