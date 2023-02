INSS: Má notícia para os aposentados acaba de sair

Os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) devem se atentar às próximas mudanças. Isso porque, o Instituto realizará um novo pente fino nos benefícios, como aposentadoria e pensões.

A princípio, o objetivo do INSS com esta revisão é verificar os casos de pagamentos irregulares, bem como reduzir os custos do tesouro nacional.

A saber, o pente fino do INSS foi iniciado em novembro de 2022. É importante salientar que a ação pode afetar muitos beneficiários. Portanto, veja abaixo como evitar o bloqueio do seu benefício.

Caí no pente fino do INSS, o que fazer?

Caso seja selecionado para o pente fino, o INSS deve enviar notificações para o beneficiário. É importante salientar que a mensagem será enviada pelo portal ou por meio do aplicativo “Meu INSS”.

A princípio, o INSS irá verificar a situação dos beneficiários do Auxílio-Doença, Empréstimo, BPC e Aposentadoria por Invalidez Permanente.

Dessa forma, caso o INSS encontre algum problema, irá acionar o segurado para resolver a situação. No entanto, caso seja necessário, basta se dirigir a uma agência do instituto para realizar exames ou a perícia médica.

Nova mudança para os beneficiários do INSS

Depois de três anos sem a exigência da prova de vida, muitos segurados acreditam que o procedimento foi suspenso pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). No entanto, a realidade é totalmente oposta.

A partir deste ano a autarquia retorna com a obrigatoriedade da prova de vida, porém, agora com uma nova metodologia. O procedimento será realizado de forma automática, sem necessidade que o segurado vá até o posto de atendimento do órgão.

Vale lembrar que a suspensão da prova de fé foi uma medida protetiva, a fim de evitar que os aposentados e pensionistas fossem expostos a grandes aglomerações nas unidades previdenciárias. Ainda pensando nisso, o procedimento foi atualizado.

Na prática, o INSS atestará que o segurado está vivo por meio das atividades do mesmo. Após o aniversário do cidadão, a autarquia terá 10 meses para verificar nas bases de dados se há alguma ação considerada válida como prova de vida.

Entenda melhor a seguir!

Atividades que são consideradas prova de vida para o INSS

A intenção é utilizar bases de dados que confirmem que o beneficiário realizou alguma ação. Em suma, poderão ser utilizados como comprovação:

Acesso ao Meu INSS;

Atendimento de perícia médica, por videoconferência ou presencial;

Atendimento pelo SUS ou na rede conveniada;

Atendimento presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico;

Atualizações no CadÚnico;

Cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública;

Declaração de Imposto de Renda, como titular ou dependente;

Emissão ou renovação de Alistamento Militar;

Emissão ou renovação de Carteira de Identidade; ou

Emissão ou renovação de Carteira de Motorista;

Emissão ou renovação de Carteira de Trabalho;

Emissão ou renovação de outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico;

Emissão ou renovação de Passaporte;

Realização de empréstimo consignado por reconhecimento biométrico;

Recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico;

Vacinação;

Votação nas eleições.