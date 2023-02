INSS: Presidente Lula irá lançar cartão que unificará benefícios sociais

Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como aposentados e pensionistas terão uma novidade no acesso a benefícios sociais do Governo Federal: o presidente Lula irá lançar um cartão para unificar os benefícios. O Cartão do Beneficiário, como será intitulado, também se destinará às pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) por meio do INSS.

O lançamento do cartão está previsto para acontecer no próximo mês.

A notícia foi dada na última segunda-feira pelo Ministro da Previdência Social Carlos Lupi. Ele disse ainda que, primeiramente, o cartão será feito em parceria com a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Depois, bancos privados também poderão aderir e oferecer aos clientes.

O ministro afirmou: “Nós queremos avançar até março (com BB e Caixa), depois nós vamos para os bancos privados. Isso gera um paradigma dos dois bancos públicos, que são muito fortes nessa área (social), para que os bancos privados também façam isso”.

Os usuários do Cartão do Beneficiário poderão receber a aposentadoria, pensão e BPC, além de dispor de outros tipos de benefícios, como direito a passagens gratuitas em ônibus e metrôs, com validade em todo o território nacional. Outra vantagem é a obtenção de descontos em farmácias conveniadas, passagens aéreas e em hotéis.

O cartão irá dispor de um QR Code para facilitar o uso. A expectativa do INSS é de que a novidade alcance os mais de 37 milhões de segurados previdenciários e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Atualmente, idosos com 65 anos ou mais devem apresentar a carteira de identidade para ter acesso gratuito nos transportes públicos.

Desta forma, o cartão irá criar novos benefícios, além de unificar os direitos já garantidos por lei.

Reforma da Previdência do INSS

Na oportunidade, Lupi anunciou que pode ser que em breve haja uma análise e possíveis mudanças na Reforma da Previdência. A ideia é defendida, desde sempre, pelo presidente Lula. Em sua posse, o ministro já havia criticado o ex-presidente Jair Bolsonaro pela aprovação da reforma no ano de 2019.

À época, o chefe da pasta criticou pontos do texto como a idade mínima para mulheres se aposentarem. Ele também negou a existência de um déficit na previdência.

Nos últimos dias, o presidente Lula sinalizou que irá propor ao Congresso Nacional a aprovação de um modelo de previdência do INSS que atinja um número maior de trabalhadores. Na opinião do chefe do executivo federal, muitas pessoas estão excluídas do sistema. Ele enfatizou ainda que o direito previdenciário deve ser acessado por toda a população.