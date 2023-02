Instagram anuncia nova ferramenta com direito a atendimento para usuários

A Meta anunciou recentemente o lançamento de novos serviços no Instagram. Além da verificação dos perfis, os assinantes poderão adquirir ferramentas exclusivas, como serviços de atendimento ao cliente (SAC) com um suporte formado por pessoas reais.

De acordo com Adam Mosseri, chefe da plataforma, com o serviço Meta Verified, os usuários terão a possibilidade de confirmar a identidade de suas contas ao assinar o novo pacote de serviços exclusivos, desde que tenham idade igual ou superior a 18 anos.

Além disso, os assinantes da rede social poderão ter acesso a um bate-papo ao vivo, com outros usuários, em uma espécie de chatbot, para resolver problemas relacionados à plataforma. Inclusive, haverá uma central de atendimento especializada em recuperação de contas hakeadas.

De acordo com o anúncio, o novo Meta Verified de serviços tem a finalidade de oferecer “mais proteção contra a representação com monitoramento proativo de contas para imitadores que podem ter como alvo pessoas com audiências on-line crescentes”.

A saber, os usuários poderão ter acesso a todas as ferramentas do pacote exclusivo através de uma assinatura única. Segundo informações oficiais, o valor será de R$ 60,00 se contratado pela Web. No entanto, caso seja contratado por meio da App Store (iOS) ou Play Store (Android), custará R$ 80,00.

Atualmente, a Meta Verified está disponível apenas para os usuários da Austrália e da Nova Zelândia, visto que o novo serviço ainda está em fase de testes.

Nova função do WhatsApp

O WhatsApp atualizou a plataforma nesta semana e beneficiou bastante os usuários. Com a nova versão, as pessoas poderão enviar até 100 mídias simultaneamente. Até então, o aplicativo só permitia o envio de até 30 imagens ou vídeos por vez.

A novidade já está disponível para os usuários de aparelhos na versão Android. De acordo com o aplicativo, a atualização chegará em breve aos aparelhos iOS.

Além disso, a atualização está permitindo que os usuários do app criem seus avatars para utilizarem como figurinhas ou, até mesmo, como foto de perfil.

Avatar do WhatsApp

Os avatares do WhatsApp são do mesmo modelo aos do Instagram e Facebook. No entanto, até o momento, o mensageiro não informou se haverá integração com as outras duas plataformas nesta etapa.

De acordo com o mensageiro, algumas melhorias serão feitas futuramente no estilo dos personagens, como iluminação, sombreamento e texturas de cabelo. Ainda, segundo o aplicativo, atualmente está em fase de testes a criação de uma figurinha com avatares de vários usuários.

Os avatares foram criados com a finalidade de ajudar os usuários a se expressarem melhor nas conversas e oferecer mais privacidade, uma vez que o personagem pode ser utilizado como uma foto real.

Como criar meu avatar no WhatsApp?

Acesse o WhatsApp; Na tela inicial, clique no ícone de mais opções (?) ou “Configurações” se você usar iPhone; Clique em “Avatar”; Em seguida, toque em “Criar avatar”; Feito isso, siga as etapas na tela para criar seu personagem e, ao finalizar, clique em “OK”.

Caso deseja excluir seu personagem, basta abrir a tela novamente e clicar em “Apagar avatar”.

Como utilizar o avatar na foto de perfil no WhatsApp?

O procedimento é bem simples e rápido, basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o WhatsApp; Na tela inicial, clique em mais opções (?) ou em “Configurações” se você usar iPhone; Clique na sua foto de perfil; Em seguida, toque em “Editar”; Escolha a opção “Usar avatar” e pronto.