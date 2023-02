Instagram e Facebook copiam Twitter e lançam assinatura paga

EUt parece que o movimento iniciado pelo Twitter após sua compra pelo CEO da Tesla Elon Musk está criando uma tendência.

Instagram e Facebook, as redes sociais de propriedade da Mark Zuckerbergda empresa Meta, também estão dando passos nessa direção. Desde domingo, 19 de fevereiro, essas duas plataformas estão introduzindo assinaturas pagas nos países Austrália e Nova Zelândia.

A taxa fixada pela Meta é de 11,99 dólares por mês para a versão web e 14,99 dólares para as versões Android e iOS, que, entre outras coisas, permitirão verificar as contas dos usuários nas diferentes redes. Algo muito parecido com o que o Twitter está fazendo com sua versão Twitter Blue, que gerou tanta polêmica nas últimas semanas, entre outras iniciativas de Almíscar.

Zuckerberg explicou que o objetivo é melhorar a “autenticidade e segurança” dos serviços das diferentes plataformas. Além disso, essa nova verificação terá alguns recursos adicionais, como atendimento direto ao cliente ou proteção adicional contra falsificação de identidade.

Meta verificada terá um impacto maior

O novo serviço de assinatura paga no Instagram e no Facebook também incorpora uma vantagem muito comentada: as publicações de quem optar por essa funcionalidade terão maior impacto em suas postagens. Todos os seus postos terão privilégios e serão colocados em uma área mais alta, obtendo, consequentemente, mais visibilidade.

A empresa explicou que, por enquanto, esse é um teste técnico de como vai funcionar esse novo modelo de pagamento. “Queremos tornar mais fácil para as pessoas, especialmente criadores, estabelecer uma presença para que possam se concentrar na construção de suas comunidades no Instagram ou no Facebook”, disse a Meta em um comunicado.

Seja como for, a intenção da empresa é firme e não pretende recuar. No mesmo comunicado de imprensa, ZuckerbergA instituição afirma que sua intenção é incorporar gradualmente essa funcionalidade na Austrália e na Nova Zelândia e movê-la “para o resto do mundo”.