Instale o Netflix em um Android com root ou bootloader desbloqueado 2023

Netflix é um dos serviços de streaming online mais populares e líderes com sua assinatura paga que inclui programas de TV exclusivos, filmes, animes, documentários, etc. Mas a Netflix bloqueou serviços VPN e dispositivos Android desbloqueados com root e bootloader. Agora, você pode perguntar como instalar o Netflix em um dispositivo Android desbloqueado com root ou bootloader.

Os serviços VPN oferecem vários servidores regionais para conectar facilmente seu dispositivo às regiões selecionadas, para que você possa acessar o conteúdo com restrição geográfica em serviços de streaming como o Netflix. Mas a empresa não gostou e começou a colocar os serviços VPN na lista negra de seus servidores em todo o mundo, para que os usuários VPN não pudessem acessar o conteúdo com restrição geográfica.

Em seguida, a empresa também expandiu o limite para dispositivos Android desbloqueados com root e bootloader, o que impedia a instalação do aplicativo Netflix. Significa sempre que você tentar instalar o Netflix da Google Play Store em seu dispositivo Android desbloqueado com root ou bootloader; ele não será instalado. Agora, se você também estiver usando um aparelho habilitado para root ou desbloqueado pelo bootloader, não se preocupe.

Por que o Netflix não está disponível para dispositivos Android desbloqueados com root ou bootloader?

Sempre que o erro aparece, ele diz: “Este aplicativo não é mais compatível com seu dispositivo. Entre em contato com os desenvolvedores para obter mais informações.” na Google Play Store. Isso indica que a versão instalada do Netflix foi corrompida ou o aplicativo não pode ser instalado no dispositivo específico por meio da Play Store. Portanto, aqui se aplica ao dispositivo desbloqueado ou com root do bootloader por não instalar.

Vale a pena mencionar que o aplicativo ou serviço Netflix ainda está acessível em dispositivos Android com root e desbloqueados pelo bootloader. Você só precisará carregar o arquivo APK por meio de uma fonte de terceiros e começar a usar o aplicativo Netflix com bastante facilidade.

Agora, se você rooteou seu aparelho Android via Magisk, então as chances são altas de você conseguir instalar e usar o Netflix sem grandes problemas. A Netflix basicamente verifica o recurso de segurança SafetyNet em um dispositivo Android com root para garantir que não haja problemas com a ameaça potencial contra o protocolo de segurança.

Os OEMs de smartphones não fornecem nenhum suporte oficial para fazer root ou desbloquear o bootloader em seus dispositivos Android devido ao risco potencial de violações de segurança, bem como vazamento de dados do usuário. O desbloqueio do bootloader torna os dados do dispositivo e a proteção de segurança vulneráveis ​​em uma extensão que não podemos negar.

No entanto, para fins de personalização do Android e da capacidade de controlar subsistemas, muitos usuários ou desenvolvedores avançados executam o desbloqueio e o root do bootloader. É por isso que a Netflix também testa se o seu dispositivo Android passa pelas verificações SafetyNet ou não.

Com o lançamento da versão 5.0 do Netflix, a empresa decidiu dar continuidade à proteção de conteúdo Widevine DRM do Google e à resolução máxima de reprodução para dispositivos Android com root ou bootloader desbloqueados. Eventualmente, isso resulta na criação de caos em relação aos problemas de instalação e reprodução com o Netflix em dispositivos com root ou desbloqueados pelo bootloader.

Instale o Netflix em um dispositivo Android com root ou bootloader desbloqueado

Felizmente, existe uma maneira possível de carregar um arquivo APK do aplicativo Netflix em seu aparelho Android desbloqueado com root ou bootloader que deve corrigir o problema de instalação e qualidade de reprodução. Mais uma vez, estamos dizendo que, se você já fez root no seu aparelho via Magisk, basta seguir as etapas abaixo.

Em primeiro lugar, você deve visitar o Site APKMirror aqui para Netflix.

Agora, baixe a versão mais recente do APK do Netflix.

Uma vez baixado, certifique-se de ir para a pasta Downloads através do Gerenciador de Arquivos. [If you’ve downloaded it on any other directory, go there]

Toque no arquivo APK do Netflix que você acabou de baixar no aparelho.

Se ele mostra um ‘Instalação bloqueada’ aviso na janela pop-up, toque em Configurações.

Toque no Segurança guia para ir para o Fontes desconhecidas página.

guia para ir para o página. Em seguida, você precisará selecionar Permitir apenas esta instalação para habilitá-lo.

Toque em OK para salvar as alterações.

para salvar as alterações. Feito isso, toque novamente no arquivo APK do Netflix e selecione Instalar .

. Aguarde a conclusão do processo de instalação e toque em Abrir .

. Entre na conta Netflix e pronto.

Como Assistir Netflix em Resolução HD em Dispositivos Android Enraizados (Suporte WideWine L1)

Bem, se você está obtendo o suporte Widevine L3 DRM em seu aparelho Android com root e a resolução de streaming é restrita à qualidade de 720p (SD), então não se preocupe. Você pode seguir as etapas abaixo para corrigir facilmente o aplicativo Netflix usando a permissão raiz Magisk para oferecer resolução de streaming HD, incluindo suporte Widevine L1 DRM.

Obviamente, você precisará de desbloqueio do carregador de inicialização e acesso root no seu dispositivo Android para executar este método.

Observação: Lembre-se de que o aplicativo Lucky Patcher é um aplicativo poderoso e perigoso que pode quebrar o aplicativo Netflix. Portanto, use-o com sabedoria. iTechHacks não será responsável por qualquer problema.

Baixe e instale o aplicativo Lucky Patcher Installer (APK) do seu dispositivo.

Inicie o aplicativo e, em seguida, permitir a permissão root Magisk .

. Agora, role para baixo até o aplicativo netflix e toque nele para selecionar.

e toque nele para selecionar. Em seguida, selecione o patch Cardápio na lista suspensa.

na lista suspensa. Toque em Patch personalizado da lista.

da lista. A seguir, toque em Aplicar e aguarde a conclusão do processo de correção.

e aguarde a conclusão do processo de correção. Uma vez feito isso, você terá que sair do aplicativo patcher.

Então vá para o Configurações menu e toque em Formulários, em seguida, toque em Informações do aplicativo .

menu e toque em em seguida, toque em . Aqui você terá que selecionar Netflix na lista e toque em Armazenamento e Cache .

na lista e toque em . Certifique-se de tocar em Armazenagem limpa e toque em Apagar os dados (se solicitado).

e toque em (se solicitado). Agora, toque em Limpar cache e reinicie o dispositivo para aplicar as alterações.

e reinicie o dispositivo para aplicar as alterações. Por fim, inicie o aplicativo Netflix novamente, faça login na conta e comece a assistir o conteúdo em resolução HD.

Então é isso. Se você conseguiu fazer o sideload do APK do Netflix arquivo em seu dispositivo Android com bootloader desbloqueado ou com root, informe-nos nos comentários. Não se esqueça de mencionar como funciona com e sem VPN.

