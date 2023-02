Investigação sobre a comitiva de Ja Morant por suposta ameaça de arma contra a equipe do Pacers

Jos conhecidos de um Morant estão supostamente sob investigação pelo NBA após ser acusado pelo Pacers de ter apontado um laser vermelho, que supostamente era uma arma, contra membros do Indiana equipe treinadora.

O crime teria ocorrido após uma discussão entre Morant e Cris Duarte em 29 de janeiro, quando Memphis bater o Pacers 112-100.

Segundo o Atlético, Morant e duas outras pessoas foram vistas em um SUV quando um laser vermelho foi apontado para o ônibus de Indiana.

“A NBA Security e os investigadores da liga conduziram uma investigação entrevistando várias testemunhas oculares e revisando a vigilância por vídeo após as alegações feitas pelo Indiana Pacers organização a respeito de um incidente pós-jogo em 29 de janeiro”, porta-voz da NBA Mike Bass disse o Atlético.

“Embora tenhamos comprovado que surgiu uma situação de confronto pós-jogo, com base em entrevistas e outras evidências coletadas, não pudemos corroborar que qualquer indivíduo ameaçou outros com uma arma.”

O que aconteceu com Ja Morant e os Pacers?

Morant teve uma briga com Duarte no terceiro período do jogo contra Indianaenquanto Morantpai de e seu amigo Vonte Pack também teve uma discussão com Pacers jogadoras.

Morant entrou em um carro com sua comitiva após o jogo e Pacers membros da comissão técnica afirmaram que foi nesse ponto que um laser vermelho foi apontado para eles.

De acordo com o The Athletic, o Pacers os funcionários ficaram assustados porque estavam convencidos de que era um rifle.

O Pacers informou a NBA, que abriu uma investigação e identificou alguns responsáveis ​​pela briga, mas não verificou se houve ameaças de armas de fogo.