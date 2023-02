Para entrar no mercado de investimentos de forma segura, é importante que tenha clareza sobre seus objetivos e tenha cuidado com promessas de riqueza rápida.

Investimentos: dicas importantes para entrar no mercado de forma segura

Muitos “esquemas de pirâmide” prometem riqueza rápida com retorno garantido para atrair novos entrantes no mercado de investimentos. Por isso, esse é um ponto de atenção, juntamente com outros fatores pertinentes à economia e sua volatilidade. O mercado de investimentos possui muitas opções e todas elas precisam de um planejamento para que sejam resolutivas dentro do seu processo pessoal.

Analise suas necessidades

Considere suas particularidades para viabilizar um planejamento que contemple suas necessidades pessoais. É viável que pense sobre quanto possui para investir; qual é a possibilidade de precisar resgatar valores antes do prazo estipulado; qual é a melhor opção no mercado atual para a viabilidade uma reserva de emergência; qual o plano acredita ser melhor para o seu planejamento de aposentadoria; quais são os riscos envolvidos nas opções de renda fixa que promete rendimento acima da poupança etc.

Busque por informações em sites oficiais

Esse é um ponto muito importante para quem está entrando no mercado de investimentos. Busque por sites oficiais e confiáveis para se manter atualizado quanto aos investimentos. Plataformas como a Bolsa de Valores do Brasil (B3) e o Banco Central do Brasil (BCB), são muito importantes, bem como bancos tradicionais e fintechs, como Nubank, Itaú, Bradesco etc.

Estude a economia e sua volatilidade

Se mantenha atualizado sobre a economia de forma global. Ao entender o fluxo da economia o seu impacto no mercado de investimentos, poderá entender melhor o funcionamento deste processo, de modo que minimize suas chances de ser vítima de golpes ou fraudes, pois poderá questionar de forma natural as propostas do mercado.

Caso precise de orientação profissional, fale com o gerente do seu banco ou busque por uma corretora de valores. Jamais confie em uma pessoa física que solicite um elevado valor para investir, sem mais explicações.

Controle o seu processo de forma objetiva

Por isso, é importante que controle o seu processo e entenda seus riscos para entrar no mercado de investimento de forma assertiva, elevando sua rentabilidade de modo seguro. Já que muitos golpes ocorrem no mercado em diversos produtos financeiros. Sendo assim, controle o seu processo, busque informações oficiais e analise a viabilidade das opções, considerando as suas metas em curto, médio e longo prazo.