O mercado de investimentos pode ser muito interessante para quem busca diversificar suas opções de forma segura e prática, no entanto, é necessário se atentar a alguns tipos de golpes que ocorrem na internet.

Investimentos: dicas para elevar a sua segurança e direcionar o seu planejamento

Muitas ações foram feitas para que o mercado de investimentos se tornasse popular, no entanto, como ocorre com muitos produtos financeiros, o cliente precisa ter atenção para minimizar suas chances de ser vítima de golpes e/ou fraudes.

Desconfie de promessas de retorno rápido e elevado

Se o novo investidor recebe uma promessa de riqueza rápida de forma aleatória na internet, principalmente, quando uma pessoa física se oferece para intermediar o processo, esse é um ponto de atenção.

Muitos “esquemas de pirâmides” na internet utilizam a ideia de retorno rápido, com um valor muito elevado em pouco tempo, sendo assim, essa é uma forma de atrair a atenção do investidor.

Estude o mercado e a economia de forma ampla

Por isso, estudar o mercado e entender a volatilidade da economia faz parte da prevenção do investidor, para que desconfie naturalmente de golpes e fraudes. O mercado de investimentos requer paciência e conhecimento de forma geral. Por isso, uma promessa de riqueza rápida através de uma porcentagem elevada em pouco tempo, requer atenção do investidor de forma desconfiada.

Se mantenha atualizado por meio de plataformas confiáveis

Por isso, é importante que busque por plataformas oficiais para se manter atualizado, como o site do Banco Central do Brasil (BCB), a Bolsa de Valores (B3) e sites confiáveis de bancos tradicionais, como Itaú e Bradesco, bem como sites de fintechs, como o Nubank e o Banco Inter, por exemplo.

Além disso, pode ser viável conversar com o gerente do banco para analisar o melhor pacote de investimentos para o seu perfil, bem como é possível contratar uma corretora de valores que seja idônea no mercado.

Entenda a volatilidade da economia

Independentemente de suas opções quanto a plataforma de investimentos, se mantenha atualizado quanto a economia e seu impacto no mercado de forma ampla, já que muitos fatores impactam os investimentos na atualidade.

Diversifique suas opções

Além disso, especialistas aconselham que o cliente diversifique suas opções o máximo possível e nunca invista todo o valor que possui em uma única opção. Sendo assim, é válido considerar as possibilidades estudadas e direcioná-las de forma objetiva, começando pelas opções renda fixa, diversificando e desconfiando de promessas aleatórias na internet.