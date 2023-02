O mercado de investimentos pode ser bastante atrativo, no entanto, para que ele seja resolutivo é importante planejar a sua entrada. Sendo assim, considere suas particularidades dentro de um planejamento para evitar ser vítima de golpes.

Investimentos: dicas para o seu planejamento financeiro

Muitos golpes ocorrem no mercado de investimentos dentro da realidade atual, já que a internet permite que páginas sejam criadas, similares aos bancos existentes, confundindo muitos clientes.

Por isso, é importante que tenha clareza sobre a veracidade do site que está acessando. Além disso, caso tenha dúvidas, sempre contate a empresa através de telefones oficiais e não exatamente através da página da qual desconfia.

Golpes

Uma promessa de riqueza rápida deve receber sua atenção com desconfiança, já que o mercado de investimentos requer tempo e paciência.Muitos esquemas de pirâmides utilizam de promessas de riqueza rápida e ganhos elevados, garantindo um percentual muito fora da realidade do mercado. Além disso, geralmente uma pessoa física se oferece para intermediar todo o seu processo.

Fontes oficiais

Busque por informações em plataformas oficiais, bem como invista através delas. Uma corretora de valores confiável, uma fintech do seu conhecimento ou um banco tradicional são plataformas que permitem que tire dúvidas com um especialista, bem como possuem informações para o público de forma ampla e facilitada. Sites como o Banco Central do Brasil (BCB) e a Bolsa de Valores (B3), são viáveis para essa finalidade.

Renda fixa

Diversificar suas opções e começar por renda fixa são recomendações básicas de especialistas em finanças. Pois, dessa forma, o cliente poderá entender melhor o funcionamento de cada opção. Diversificar é fundamental até para o investidor mais experiente.

Estude o mercado

Estude sobre o mercado e sua volatilidade. O mercado impacta diretamente as ações das empresas e diversos fatores externos impactam a economia global.Quanto mais conhecimento adquirir sobre esses impactos, maiores serão suas chances de obter sucesso ao analisar os riscos de promessas enganosas.

Pontos a serem questionados

Defina suas metas em curto, médio e longo prazo e faça um planejamento que considere suas particularidades. Por isso, é viável questionar pontos relevantes sobre a sua entrada no mercado de investimentos. Por exemplo:

Qual é o valor total que possui para investir?

Dentre as opções de renda fixa, qual acredita que lhe atenda para o direcionamento de uma reserva de emergência?

Qual é a melhor opção disponível no mercado atual para um planejamento de aposentadoria?

Qual é a empresa idônea que ofereceu o menor custo em relação a uma possível taxa de intermediação?

Dentre outros aspectos. Assim sendo, é importante entender o conceito de buscar informações oficiais e de realizar o seu planejamento para entrar no mercado de investimentos.