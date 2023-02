Invista no planejamento do seu negócio

O SEBRAE conta com o curso “Invista no planejamento”, que é um curso gratuito. Ele se destina tanto àqueles que já possuem uma pequena empresa, como aos MEI’s e autônomos não formalizados. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas disponibiliza muito conteúdo para aqueles que querem empreender.

E essa é uma oportunidade de acessar a conteúdos de qualidade, de forma gratuita. Portanto, se você quer ter sucesso no seu negócio, invista no planejamento! E continue acompanhando este artigo para saber mais sobre o curso.

Quem pode cursar

Todos aqueles que querem fazer o curso, possuindo a intenção de ser empresário, pode fazê-lo. Aqueles que já possuem uma empresa, ou formalização, também podem. Para isso, basta se cadastrar no site, de forma gratuita.

Conteúdo

O curso conta com três módulos, nos quais o aluno verá sobre ideias e oportunidades, avaliação prévia de oportunidades e decisão e planejamento.

Objetivos

Uma pessoa pode ter várias ideias, mas nem por isso conseguir colocá-las em prática. Por isso, é preciso sabre quais são as viáveis e quais não, ou seja, é preciso identificar as boas ideias, que podem, de fato, virarem oportunidade de negócio.

Após identificá-las, é preciso traçar um plano para conseguir concretizá-las. Esse plano envolve análises financeiras e de retorno, servindo para identificar a viabilidade da ideia na prática. Portanto, “invista no planejamento” é um curso introdutório fundamental a todos aqueles que possuem ou querem ter um negócio próprio.

Como funciona

O curso acontece de forma online e gratuita e possui a duração de três horas. Os alunos deverão se dedicar a essas horas da forma que melhor lhes convier, uma vez que se trata de conteúdo para estudo autodidata.

Dessa forma, depende apenas do aluno ter disciplina, organização e força de vontade para absorver o conteúdo. Após a realização da inscrição, o aluno terá 15 dias para concluir o curso. Do contrário, sua matrícula será cancelada e ele terá que refazê-la, para conseguir novo acesso.

Matrícula

Para se matricular, basta ir até a página do curso, na plataforma do SEBRAE e clicar em “inscreva-se”. Uma página se abrirá solicitando o login e senha, ou o cadastro daqueles que ainda não possuírem inscrição no site.

Aqueles que quiserem se cadastrar deverão fornecer CPF, nome, sobrenome e outros dados pessoais, como o CEP, endereço completo, número do celular e data de nascimento. Após finalizar o preenchimento do formulário, basta clicar em “não sou um robô” e em continuar. Em seguida, volte à página do curso, para efetivar sua inscrição.

Certificado

O curso “Invista no planejamento”, assim como todos aqueles que SEBRAE ministra, possui certificado gratuito. O certificado é digital e possui verificação de autenticidade. Assim, quando o aluno finalizar o curso, ele poderá acessar a área do aluno, para solicitá-lo.

Informações

Para alunos que quiserem tirar dúvidas sobre o funcionamento da plataforma, sobre negócios, ou apresentar reclamações e sugestões, o SEBRAE deixa o contato da Central de Relacionamento: 0800 570 0800.