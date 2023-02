IPASGO: edital oferece 75 vagas para auditores de saúde nível superior

O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) abrirá dentro de poucos dias inscrições para processo seletivo temporário que visa o preenchimento de vagas para auditores na área da saúde.

Os candidatos devem comprovar nível superior em medicina ou em enfermagem para concorrer a uma das vagas.

O salário oferecido pelo IPASGO – GO é de R$ 4.814,24 para os cargos de auditores médicos e enfermeiros.

Vagas IPASGO – GO

O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) oferece, ao todo, 75 vagas para auditores na área da saúde, conforme segue abaixo:

Cargos e vagas

Auditor Médico – Cardiologia – 3 vagas;

Auditor Médico – Geriatria/Domiciliar – 2 vagas;

Auditor Médico – Ginecologia e Obstetrícia – 2 vagas;

Auditor Médico – Neurologia – 3 vagas;

Auditor Médico – Reumatologia – 1 vaga;

Auditor Médico – Hematologia – 3 vagas;

Auditor Médico – Oncologia – 4 vagas;

Auditor Médico – Cirurgia Oncológica – 2 vagas;

Auditor Médico – Cirurgia Geral – 4 vagas;

Auditor Médico – Clinico Geral – 2 vagas;

Auditor Médico – Ortopedia – 3 vagas;

Auditor Médico – Neurocirurgia – 2 vagas;

Auditor Médico – Oftalmologia – 3 vagas;

Auditor Médico – Médico Intensivista – 5 vagas;

Auditor Médico – Cirurgia Plástica – 2 vagas;

Auditor Médico – Nefrologia – 3 vagas;

Auditor Médico – Urologia – 2 vagas;

Auditor Médico – Cirurgia Vascular – 3 vagas;

Auditor Médico – Mastologista – 2 vagas;

Auditor Médico – Dermatologista – 2 vagas;

Auditor Médico – Endocrinologista – 2 vagas;

Auditor Médico – Pneumologista – 2 vagas;

Auditor Médico – Infectologia – 2 vagas;

Auditor Médico – Psiquiatra – 2 vagas;

Auditor de Serviços Especiais – Enfermeiro – 14 vagas.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato precisa ter nível superior.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

O salário é de R$ 4.814,24 para uma jornada de trabalho que varia entre 30 a 40 horas semanais.

Inscrições IPASGO – GO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do IPASGO – GO devem realizar a inscrição entre os dias 11 de fevereiro de 20232 a 20 de fevereiro de 2023, diretamente pelo formulário.

As inscrições são gratuitas.

Atribuições de cargo IPASGO – GO

Confira a seguir as principais funções de acordo com a área escolhida pelo candidato:

Auditor médico

Realizar controle, avaliação e revisão técnica das contas e faturas dos prestadores de serviços da rede credenciada;

Auditar serviços médicos, hospitalares, laboratoriais e ambulatoriais públicos ou privados;

Realizar auditoria analítica autorizativa e operativa;

Analisar relatórios gerenciais;

Atender aos usuários no processo de autorização e orientação quanto aos procedimentos solicitados;

Analisar e emitir pareceres técnicos sobre procedimentos clínicos, faturas, diagnósticos e solicitações pertinentes à área de atuação;

Executar demais atividades correlatas.

Auditor de serviços especiais

Executar e supervisionar trabalhos técnicos de enfermagem nas diferentes áreas da prática profissional;

Realizar atividades de assistência em ações de promoção, prevenção, proteção e reabilitação da saúde dos usuários do IPASGO;

Realizar auditoria analítica e operativa;

Atuar em equipes multidisciplinares;

Planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde;

Executar demais atividades correlatas.

Etapas processo seletivo IPASGO – GO

O processo seletivo para o IPASGO – GO contará com as seguintes etapas:

Análise curricular de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

Entrevista de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

Os documentos para a análise curricular devem ser enviados entre os dias 2 e 4 de maço de 2023 para o e-mail: selecaoipasgo@gmail.com.

O processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período.

Vale citar ainda que o contrato firmado entre os candidatos aprovados terá duração de três anos, podendo ser prorrogado, desde que não exceda o tempo máximo de cinco anos.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações sobre o processo seletivo IPASGO GO.