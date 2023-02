Ipiranga abre vagas para programa de estágio

A empresa de postos de gasolina Ipiranga, pertencente ao Grupo Ultra, anunciou a abertura de vagas para seu programa de estágio. A empresa, que é uma das maiores do Brasil em termos de distribuição de combustíveis e varejo, visa recrutar novos talentos de diversas áreas para o Ipiranga Talent, que possui 50% dos postos disponíveis destinados exclusivamente para pessoas autodeclaradas pretas ou pardas.

São elegíveis estudantes do ensino superior – bacharelado, licenciatura ou tecnólogo -, com graduação prevista para junho de 2025 ou dezembro de 2025 e disponibilidade para estagiar 30 horas semanais nas unidades da empresa localizadas nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Duque de Caxias (RJ), São Paulo (SP) e São Caetano do Sul (SP).

Os contratados serão alocados nas áreas de Recursos Humanos, TI, Operações, Comercial, Finanças, Jurídico, Planejamento e Marketing. Com uma duração de 18 meses, o programa prevê uma imersão no negócio e cultura Ipiranga, treinamentos e desenvolvimento de competências comportamentais e técnicas, atuação em projetos, acesso a programas de mentorias, ações de apoio social e segurança psicológica, interface com executivos e atuações em ações sociais.

A empresa oferece bolsa auxílio compatível com o mercado e uma série de benefícios, como vale refeição, auxílio transporte, estacionamento, bicicletário, horários flexíveis, seguro de vida, plano de saúde, acesso a Universidade Corporativa, Gympass e muito mais. Além disso, a empresa oferece a possibilidade de atuar no formato híbrido, sendo três dias na empresa e dois dias em casa.

Como se candidatar

Os estudantes interessados em participar do programa de estágio Ipiranga deverão acessar o site https://99jobs.com/ipiranga/jobs/290025?preview=true e se inscrever até o dia 15 de fevereiro. Além das vagas disponíveis atualmente, a empresa permite que os candidatos se inscrevam no banco de talentos para atuação em outras cidades em vagas futuras.

O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem testes online, desafio Ipiranga online e dinâmicas online. A previsão é que o estágio seja iniciado em março deste ano.