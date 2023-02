IPVA 2023: Motoristas se surpreendem com esta notícia

O Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) é um dos tributos mais conhecidos pelos brasileiros. Isso porque, o imposto é obrigatório para todos os cidadãos que são donos de veículo. Muitas vezes, o tributo pode ter um valor muito alto para o bolso de muitos cidadãos, o que faz com que procurem alternativas para se isentarem da cobrança.

No entanto, o que muitos não sabem é que, atualmente, alguns estados do país permitem que o imposto seja pago com desconto e, em alguns casos, o tributo pode deixar de ser cobrado. Portanto, confira abaixo como ser beneficiado.

IPVA com desconto de até 50% em 2023

Neste ano, os donos de veículos que residem no estado de São Paulo já podem obter até 50% de desconto no IPVA, caso possuam veículos elétricos ou híbridos. O objetivo é, além de possibilitar mais facilidade para o pagamento, incentivar que os condutores prefiram a aquisição de automóveis que não necessitem de combustíveis fosseis por serem menos poluentes.

Além dos 50%, o governo de São Paulo concedeu até 9% de desconto no IPVA no início deste ano para pagamentos à vista

Valor do IPVA para outros veículos

Os danos de automóveis podem ter uma surpresa não agradável, com o aumento do imposto neste ano. Isso porque, com a alteração constante no preço dos veículos, a previsão é que o IPVA tenha valor ajustado a partir deste ano. É importante salientar que em 2022 já houve um aumento de 22,54% do imposto.

Até o momento, o calendário com os novos valores ainda não foi divulgado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. No entanto, a previsão é que os valores sejam reajustados novamente em janeiro do próximo ano.

Quem terá o imposto mais caro em 2023?

A saber, a elevação do imposto se refere ao aumento mensal do valor da Tabela FIPE para veículos usados. Embora a estabilização seja uma tendência, devido ao alto preço acumulado até o mês de setembro de 2022, o IPVA de 2023 para veículos usados pode sofrer um impacto.

Isso porque, o esperado era que esses veículos fossem desvalorizados com relação aos veículos atuais. Entretanto, devido a pandemia da Covid-19, ocorreu o contrário dessa expectativa. Os valores dos automóveis usados aumentaram nos últimos dois anos.

Além disso, o aumento do imposto tem relação com o fechamento temporário das montadoras no país, também por conta da pandemia. O intervalo fez com que houvesse uma menor oferta de veículos atuais.