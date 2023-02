Irmão de Hayden Panettiere, Jansen Panettiere, morre aos 28 anos

Uma fonte da família nos disse que Jansen morreu no fim de semana em Nova York. Sua causa de morte ainda não está clara. Fontes policiais nos disseram que receberam uma ligação para uma residência no domingo à noite por volta das 17h30. Somos informados de que não há suspeita de crime na morte de Jansen.

Jansen, 5 anos mais jovem de Hayden, entrou em cena no início dos anos 2000, trabalhando em projetos como “Even Stevens”, “Blue’s Clues”, “Robots” e “Ice Age: The Meltdown”. Ele também teve um papel recorrente como Truman X em “The X’s” da Nickelodeon.

Ele passou a estrelar filmes originais do Disney Channel e filmes feitos para a TV da Nickelodeon, sendo indicado ao Young Artist Award em 2008 por seu trabalho em “The Last Day of Summer”.