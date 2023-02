Isenções fiscais do proprietário: créditos fiscais e deduções para sua declaração de imposto de renda de 2022

Cuando chega a hora de pagar impostos todos os anos, muitos proprietários de imóveis como você procuram incentivos fiscais. Felizmente, existem muitas deduções fiscais para proprietários de imóveis que podem chegar a vários milhares de dólares.

Antes de nos aprofundarmos nas deduções disponíveis para os proprietários, é essencial entender a diferença entre as deduções padrão e detalhadas. Ambos os tipos de deduções podem reduzir seu imposto de renda geral, reduzindo sua renda tributável.

O Serviço de Receita Interna (IRS) disponibiliza a dedução padrão a todos os contribuintes.

Para indivíduos solteiros e casados ​​que apresentam declarações fiscais separadas, a dedução padrão é de $ 12.550.

Para casais que declaram em conjunto, a dedução padrão é de US$ 25.100.

Para chefes de família, a dedução padrão é de US$ 18.800.

Quem tem direito à isenção do IPTU?

Isenção geral de bem de família. Você é elegível para uma isenção de bem de família se for proprietário de sua casa (mesmo que seja de propriedade parcial), se a casa for sua residência principal e se você tiver uma carteira de motorista do Texas ou uma identificação pessoal emitida pelo Texas (o endereço em sua carteira de identidade deve coincidir com o endereço de sua residência principal).

Os proprietários que se qualificam para a isenção geral de residência também são elegíveis para as seguintes isenções se atenderem a estes critérios:

Isenção para maiores de 65 anos: para proprietários com 65 anos ou mais. Se você tiver mais de 65 anos quando morrer, seu cônjuge sobrevivo com 55 anos ou mais receberá sua isenção de mais de 65 anos.

Isenção por invalidez: Para proprietários de residências (não seus filhos) que tenham uma deficiência que os daria direito aos benefícios de invalidez do Seguro Social. Se você é idoso e tem deficiência, você só pode obter uma das isenções.

Isenção de Veteranos: Para veteranos com deficiência, seus cônjuges e sobreviventes, e cônjuges e sobreviventes de militares que faleceram na ativa. O valor da isenção depende do percentual de incapacidade relacionada ao serviço. Uma deficiência de 100% equivale a uma isenção de 100%.