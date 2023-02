Islam Makhachev: ‘Não sou apenas campeão, sou o melhor lutador do mundo’ após vencer Alexander Volkanovski

Islam Makhachev acredita que não deixou dúvidas de quem é o lutador número 1 peso por peso do MMA.

O campeão dos leves do UFC defendeu com sucesso seu título contra o campeão dos penas Alexander Volkanovski no evento principal do UFC 284 no sábado, ganhando uma decisão unânime em uma batalha de ida e volta. Com a vitória, Makhachev deu a Volkanovski sua primeira derrota no UFC, quebrou a sequência de 22 vitórias consecutivas do astro australiano e ampliou sua melhor sequência de vitórias no UFC para 12.

Ele também emergiu como o vencedor de uma luta que foi anunciada pela promoção como os dois melhores lutadores peso por peso do mundo colidindo. Na coletiva de imprensa pós-luta da noite, Makhachev disse à mídia que derrotar Volkanovski o torna o melhor do mundo.

“Não importa como venci hoje, agora não sou apenas campeão, sou o melhor lutador do mundo”, disse Makhachev. “Estou muito feliz. Agora as pessoas vão me chamar não apenas de campeão, mas de ‘melhor lutador do mundo’. Este é o meu sonho, e não importa como ganhei, estou muito feliz.”

A luva foi lançada por Makhachev depois que ele conquistou o título dos leves do UFC com uma vitória por finalização dominante sobre Charles Oliveira em outubro passado no UFC 280. Em vez de enfrentar um adversário na divisão profunda de 155 libras, ele imediatamente convocou uma luta com Volkanovski e deu as boas-vindas à chance de competir na Austrália, país natal de Volkanovski.

Embora ainda haja muitos desafios esperando por ele em sua divisão, ele viu provar seu valor contra Volkanovski como o próximo passo mais convincente em seu reinado.

“Foi uma luta difícil com Volkanovski por causa de muitas coisas”, disse Makhachev. “Eu venho de outro país, a mais de 13.000 quilômetros do meu país, venho com minha equipe, e o horário mudou, e chegamos à arena de manhã cedo, muitas coisas. Mas não me preparo para lutas fáceis.

“A gente luta não pelo cinturão, mas por quem vai ser o melhor lutador do mundo. Por isso foi uma luta dura.”

Os placares foram unânimes a favor de Makhachev, embora a maior parte da luta tenha sido disputada de perto, e dois dos juízes fizeram 48-47, dando dois rounds para o desafiante. Ao contrário de muitas de suas lutas anteriores, Makhachev foi incapaz de iniciar um ataque muito significativo com seu grappling, o que significava que ele tinha que atacar o perigoso Volkanovski.

Volkanovski disse durante sua coletiva de imprensa pós-luta que ouviu Makhachev expressar dúvidas sobre o resultado quando voltou para seu córner após o gongo final, mas Makhachev descartou o boato.

“Eu não disse isso”, disse ele. “Eu sei na minha cabeça, quando a luta acabou, eu sei que ganhei no mínimo três rounds. Eu não disse que não perdi nada.

Sem surpresa, considerando o quão competitiva foi a luta, nem todos concordaram com a decisão, incluindo o ex-astro do UFC Nate Diaz, que tuitou“O Islã levou uma surra.”

Makhachev riu ao responder à avaliação de Diaz.

“Sinceramente, não quero falar sobre esse cara”, disse Makhachev. “Eu não sei o que ele está dizendo. Talvez ele tenha fumado alguma coisa e assistido à luta.

Quando os rankings oficiais do UFC forem atualizados no final desta semana, é quase certo que Makhachev será reconhecido pela organização como o lutador nº 1 em sua lista peso por peso. Quanto tempo seu nome permanecerá nessa posição, ninguém sabe, especialmente com o ex-campeão dos meio-pesados ​​do UFC, Jon Jones, retornando no mês que vem para lutar contra Ciryl Gane pelo título vago dos pesos pesados ​​no UFC 285.

Antes de seu hiato recente, Jones era amplamente reconhecido como o indiscutível rei pound-for-pound, um status que Makhachev não pretende abrir mão dele tão cedo.

“Jon Jones é um grande lutador”, disse Makhachev. “Ele é o melhor, mas da última vez que venceu na decisão dividida, sempre tem uma luta dura. Não sei, não acho que depois dessa luta ele vai ser o melhor, porque eu sou o melhor agora? Porque venci o melhor lutador do mundo. É por isso que acho que mereço mais isso e se alguém quiser ser o melhor, estou pronto. Entre.”