Islam Makhachev rebate desafio de Alexander Volkanovski para defender o título na luta principal do UFC 284

Islam Makhachev precisou de cada minuto ao longo de cinco rounds para se defender do desafio de Alexander Volkanovski de permanecer como campeão dos leves na luta principal do UFC 284.

Foi uma batalha de idas e vindas com Volkanovski atordoando Makhachev várias vezes em pé enquanto o atual rei dos penas buscava se tornar um campeão de duas divisões. Apesar de alguns contratempos, Makhachev continuamente encontrou maneiras de virar a mesa, incluindo alguns knockdowns de sua autoria, ao mesmo tempo em que empregava seu sufocante jogo de chão.

Quando acabou, os juízes marcaram a luta por 49-46, 48-47 e 48-47 com Makhachev garantindo a vitória e entregando a Volkanovski a primeira derrota de sua carreira no UFC.

“Obrigado Alex. Foi uma luta muito boa”, disse Makhachev depois. “Preciso de lutas duras. Eu tenho que melhorar. Acho que ele vai ficar tranquilo no chão, mas esse cara melhorou muito. Eu preciso de lutas duras.

“Eu mostro porque sou o número 1. Eles têm que melhorar mais. Você gosta ou não gosta, mas eu sou o melhor lutador do mundo agora.”

Nada foi fácil para Makhachev, já que Volkanovski estava com ele a cada passo, mas o filho de 31 anos de Abdulmanap e Khabib Nurmagomedov mostrou porque ele é o melhor peso leve do esporte.

Quando a luta começou, era Volkanovski mostrando muita confiança nas mãos enquanto usava um bom footwork para montar suas combinações e manter Makhachev do lado de fora. O primeiro grande soco da luta acertou quando Volkanovski lançou um chute certeiro no meio que mandou Makhachev para trás em direção à jaula.

Quando parecia que Volkanovski estava no controle, Makhachev voltou com uma grande rajada, que incluiu um enorme gancho de esquerda que derrubou Volkanovski de joelhos por um breve momento. Volkanovski aproveitou a abertura para conseguir sua primeira queda antes de avançar para as costas, onde tentou montar um mata-leão.

Volkanovski sobreviveu à má posição, o que lhe permitiu reiniciar entre as rodadas.

De volta aos pés, Volkanovski acertou Makhachev novamente com outra série de socos que acertaram no queixo e o russo foi claramente abalado. Makhachev voltou-se para o wrestling para se recuperar, mas Volkanovski escapou rapidamente para o centro do octógono.

Enquanto Volkanovski tentava manter o ímpeto, Makhachev voltou para ele com um curto contra-ataque de esquerda que balançou o campeão dos penas. Volkanovski se recuperou e começou a mudar de posição para tentar manter Makhachev em dúvida.

Um chute forte na perna e, em seguida, voltando de cima para a cabeça permitiu que Volkanovski continuasse acertando as melhores combinações gerais, mas ele sempre teve que ter cuidado com o poder vindo de Makhachev.

Com a luta avançando para as rodadas do campeonato, Makhachev recuperou o controle com uma queda perfeitamente cronometrada antes de ir para as costas, o que deixou Volkanovski preso na defesa das tentativas de finalização. Ao contrário das trocas de terreno anteriores, Volkanovski foi finalmente incapaz de se livrar das garras de Makhachev e deixou muito pouco tempo para forjar uma recuperação tardia.

Uma esquerda reta como um contra-soco de Makhachev continuou a pegar Volkanovski no queixo enquanto o australiano tentava desesperadamente encontrar uma maneira de entrar com segurança novamente. Sempre que Volkanovski ficava um pouco agressivo demais, Makhachev conseguia agarrar uma perna para buscar a queda.

Com o relógio marcando o final da luta, Volkanovski surpreendeu Makhachev com uma forte mão direita que colocou a luta de volta no chão. Volkanovski começou a aplicar o castigo por cima, mas o tempo acabou antes que ele pudesse roubar a luta de Makhachev.

Independentemente do resultado, foi um grande esforço de Volkanovski, embora certamente não fosse o resultado que ele queria ao pedir a oportunidade de se tornar um campeão de duas divisões do UFC.

“Obviamente, muitas pessoas ficarão felizes com isso porque nunca me deram uma chance”, disse Volkanovski. “Eu sabia que me preparei direito, foi uma luta divertida. Parabéns ao Islã.”

Pouco antes de sua luta, Volkanovski viu Yair Rodriguez ser coroado campeão interino dos penas, então ele já tem sua próxima tarefa marcada, mas não desiste de um eventual retorno aos 155 libras.

“Vamos acabar logo com isso”, disse Volkanovski. “Eu disse que ia me manter ativo. Voltarei ao peso leve, mas por enquanto deixem que eu resolva esse peso pena. Parabéns ao Yair.”

Quanto a Makhachev, ele derrotou mais um adversário pela 12ª vitória consecutiva e agora chama o resto da divisão dos leves para intensificar e oferecer-lhe um desafio.

“Real contendor, não falso”, gritou Makhachev. “Preciso de um candidato de verdade.”