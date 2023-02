Islam Makhachev responde a Dana White, acha que Conor McGregor se aposenta após derrota para Michael Chandler

Islam Makhachev está adotando o modo de pensar de Dana White.

Antes do UFC 284, o campeão dos leves do UFC criticou a promoção do evento pelo UFC em entrevista ao RSports Rússia, questionando por que mais não foi feito para comercializar sua luta campeão contra campeão contra Alexander Volkanovski. Os comentários de Makhachev foram duramente repreendidos pelo presidente do UFC, White, que na terça-feira defendeu o marketing da luta da promoção em entrevista ao O Show de Jim Rome e disse sobre Makhachev: “Antes de tudo, ele mora no Daguestão. O que ele sabe sobre o que está acontecendo para a promoção da luta? Ele não sabe de nada.”

White também previu que o UFC 284 será “uma das cinco maiores lutas” da história do UFC.

Quando questionado sobre a situação no media day do UFC 284 na quarta-feira, Makhachev voltou atrás em seus comentários iniciais e afirmou que estava feliz com as informações que White lhe mostrou.

“Falo algo na mídia, essa luta não é promovida. Mas Dana me manda uma mensagem e me mostra todos os seus rankings, todas essas coisas, como eles promovem, como eles vendem. Agora eu entendo”, disse Makhachev. “Porque eu não acompanho esse jogo, como eles promovem, o que eles fizeram. Mas eles promovem muito, por isso não temos ingressos [available] e Dana diz no pay-per-view, é alto. Vai ser talvez o número dois ou três [of all-time].”

Makhachev, 31, de repente se vê como o rosto de um grande evento pela primeira vez depois de lutar por anos para subir na escada dos leves do UFC. Sua batalha contra o rei dos penas do UFC, Volkanovski, é apenas a sétima luta de campeão contra campeão na história da promoção, e Makhachev provavelmente roubará a posição de Volkanovski no 1 peso por peso com uma vitória.

Está muito longe de onde Makhachev se encontrou durante a maior parte de sua carreira no UFC. Apesar de acumular uma sequência de 11 vitórias consecutivas, o nativo do Daguestão lutou para conquistar oponentes de renome até sua vitória pelo título sobre Charles Oliveira no UFC 280. Mas agora o caçador se tornou a caça, e os mesmos nomes que o evitaram por tanto tempo de repente, não têm escolha a não ser chamar Makhachev se quiserem colocar as mãos no ouro do UFC.

“O jogo mudou quando eu assumi o cinturão”, disse Makhachev. “Agora as pessoas ou lutadores sabem meu nome. Antes eles tentavam me evitar, mas por [Volkanovski], é uma boa luta. O que ele vai perder? Cinto? Nada. Ele só vem para a luta, ganha dinheiro, mas depois dessa luta ele pode pisar [back into] sua divisão e ser campeão. Ele não está perdendo muito nessa luta.”

Um dos nomes de que Makhachev já está ouvindo falar bastante é um lutador cujo retorno recente o colocou de volta na vanguarda da conversa de 155 libras: o ex-campeão de duas divisões do UFC Conor McGregor.

McGregor deve retornar este ano pela primeira vez desde 2021 em um papel co-estrelando em O lutador final 31 ao lado de Michael Chandler. McGregor venceu apenas uma de suas últimas quatro lutas no UFC e vem de duas derrotas consecutivas no show, mas ele continua sendo a maior estrela que o esporte já viu, e é uma conclusão precipitada que ele voltará à disputa pelo título. se ele derrotar Chandler em sua luta final. Isso pode significar um possível encontro para dançar com Makhachev se o campeão vencer Volkanovski no UFC 284.

Mas Makhachev não está preocupado. Ele nem ficaria surpreso se a luta de Chandler fosse o canto do cisne de McGregor no MMA.

“É uma boa luta para os fãs de MMA, mas se Chandler vencer, [McGregor] vai se aposentar com certeza”, disse Makhachev. “Ganhe um bom dinheiro e pronto. Mas o Chandler, cara tão esperto, porque eu vi as duas últimas lutas dele, ele luta como um louco, como se viesse da rua.

“Mas agora eu entendo porque ele fez isso, porque se ele bateu [Dustin] Poirier e [Justin] Gaethje, essa luta nunca acontece. Mas nas últimas quatro lutas, eles tiveram a mesma sequência, perderam três vezes, é por isso que essa luta está acontecendo. E para Conor, ele também escolhe um bom caminho. Ele escolhe cara pequeno, 170 [pounds]e finalmente alguém vai ganhar.”

Por enquanto, Makhachev é o rei do castelo com 155 libras.

Ele tem sido praticamente intocável desde sua única derrota no UFC em 2015 e passou por cima de todos os pesos leves que apareceram em seu caminho. Ele espera que a noite de sábado não seja diferente contra Volkanovski – e planeja até vencer o campeão dos penas em seu próprio jogo.

“A cada segundo, vou tentar acabar com ele”, disse Makhachev. “Mas meu objetivo? Eu quero nocauteá-lo.”