Islam Makhachev x Alexander Volkanovski destaques do vídeo da luta completa

UFC 284: Makhachev x Volkanovski aconteceu no dia 12 de fevereiro na RAC Arena em Perth, Austrália. O campeão dos leves do UFC Islam Makhachev (24-1) e o campeão dos penas Alexander Volkanovski (25-2) colidiram na sétima luta campeão contra campeão da história do UFC, com o cinturão de Makhachev em jogo na luta principal da noite. A luta foi ao ar ao vivo no pay-per-view da ESPN+.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Makhachev x Volkanovski, confira o blog ao vivo de Jed Meshew, do MMA Fighting.

Rodada 1: Makhachev sai em canhoto, Volk em ortodoxo para começar e finta imediatamente de Volk. Ele está se movendo do lado de fora, enquanto Makhachev procura cortar a jaula.

Ambos os homens tomando seu tempo, sentindo as coisas. Volk movendo-se em ângulos e mostrando um golpe com a mão direita, mas ainda não atirou. Makhachev acerta um chute no corpo para começar.

Volk avança, mas sobe com ar. Ainda circulando de mim, mas agora Volk está liderando a dança e ele está mudando muito de posição. Mostrando looks diferentes.

Volk acerta um chute baixo enquanto eles trocam e Volk acerta uma mão direita no meio que pica Makhachev! Volk grita Vamos e ele está se sentindo agora. Ele tem velocidade com certeza e Makhachev está sendo muito paciente. Muito paciente talvez.

Volk está cobrando no entanto. Não trabalhar de forma limpa, o que seria perigoso. Mas a velocidade está incomodando Makhachev cedo. Volk entra e Makhachev o senta! Volk recuou, mas foi atingido em uma troca e agora Makhachev cobra e acerta uma joelhada enquanto Volk recua e então Makhachev em um clinch.

Makhachev tem cós traseiro contra a cerca e agora estamos lutando contra isso. Volk lutando nas mãos, Makhachev fazendo o que faz e consegue uma queda! Volk tenta virar mas não consegue e Makhachev pega pelas costas!!!

Volk luta nas mãos enquanto Makhachev tenta pescar o estrangulamento. Volk ficando muito calmo aqui, mas Makhachev atravessa o queixo!

Makhachev foge disso. Ele não está forçando nada aqui e Volk está defendendo. Outra manivela facial, mas Volk defende. Pouco tempo e ficaremos aqui para encerrar a rodada.

MMA Fighting marca a rodada 10-9 Makhachev.

2 ª rodada: Makhachev estava sorrindo no final da rodada. Tanto eu confiante nas curvas.

Mesmo começo para o segundo, com Makhachev avançando desacelerando e Volk mostrando olhares. Volk é menos lateral do que antes. Ele ataca e sai rapidamente. Terras para o corpo. Mas come um chute no corpo.

Volk entra duro, mas não encontra nada. Ele cobra e Makhachev cai em um duplo reativo e Makhachev derruba cedo!

Volk para a gaiola e de volta, mas Makhachev tem a cintura traseira novamente. Volk lutando com as mãos, Makhachev alimentando uma trama de perna e o arrasta de volta para baixo, mas Volk se levanta!

Clinch e Makhachev acertam algumas boas joelhadas antes de virar Volk para a jaula. Volk inverte a posição e ele está controlando aqui agora! Impressionante, mas ele come um joelho quando quebra.

Volk está indo bem no grappling aqui e isso é ruim para Makhachev. Mas ele está no avanço agora. E Makhachev acerta um chute baixo quando Volk fica muito agressivo.

Outra colisão, nenhuma alegria ou fim.

Volk acerta uma grande esquerda, mas come uma mão esquerda MONSTRO que balança Volk! Ele está em retirada e o Islã o persegue. Volk clareou a cabeça, mas Makhachev tem confiança agora e está apoiando Volk. Volk dá alguns chutes nas pernas enquanto Makhachev está caçando cabeças!

Grande uppercut de Makhachev e depois um clinch e uma joelhada! Volk inverte a posição e agora ele tem uma perna, mas não se compromete com isso. Volk acertando tiros aqui e controlando com pouco tempo. Trabalho ocupado de ambos para terminar a rodada.

O MMA Fighting marca a rodada 10-9 Makhachev, 20-18 Makhachev no geral.

Rodada 3: Volk diz a seu córner que Makhachev não é forte ali, e eles sugerem ficar por cima. Eles também dizem que Makhachev está entrando em pânico, o que pode ser verdade.

Ambos os homens parecendo frescos para começar o terceiro.

Makhachev não tirou muitas fotos, o que é interessante. Contente em deixar as mãos configurarem os clinches.

Makhachev vai alto que é bloqueado. Volk acerta a mão direita quando Makhachev entra. Mas paciência ainda é o nome do jogo.

Volk acertou um bom golpe no corpo, mas Makhachev acertou uma bela joelhada no corpo. Makhachev está mais avançado nesta rodada do que antes e acerta um chute no corpo. Volk volta com um combo. Makhachev acerta uma esquerda. Volk recebe alguns de volta.

Makhachev acerta a mão esquerda. Makhachev exagera nas fintas agora e Volk acerta um chute rasteiro.

Volk entra e Makhachev agarra um clinch. Acerta uma joelhada e tenta lançar Volk. Não dá para levar ele até o cage e depois fica em cima dele e consegue a queda. Volk imediatamente desiste de ficar de pé e Makhachev está balançando as pernas, mas não consegue manter a posição.

Volk está segurando o clinch agora e acerta um grande gancho no contra-ataque. Makhachev continua agressivo com o avanço. Ritmo lento em geral para a trocação, enquanto Makhachev acerta um belo contra-ataque de esquerda.

Volk avança e acerta um chute baixo. Makhachev contra-ataca com um gancho de direita. Volk tem um corte na testa agora. Ele ataca e Makhachev desliza para a tela, mas ele está de pé! Volk aumenta o ritmo agora e tenta uma queda no clinch, mas Makhachev rebate e contra-ataca. Grande luta até agora.

O MMA Fighting marca a rodada 10-9 Makhachev, 30-27 Makhachev no geral.

Rodada 4: A 3ª rodada foi próxima. Isso poderia ter ido para Volk, mas pensei que Makhachev causou mais danos. Pode ser uma rodada de swing se Volk continuar.

Ambos os homens parecem frescos ainda. Isso é um ótimo teatro.

Volk ainda fintando uma tonelada. Makhachev acerta uma boa esquerda. O tamanho é uma grande arma para ele.

Volk acerta a mão esquerda durante uma troca, mas come uma para si mesmo. Uma troca de chutes leva a um golpe baixo em Makhachev, mas eles se esquivam. E Makhachev acertou uma mão esquerda pungente.

Makhachev está administrando o alcance muito bem agora. Volk não está entrando facilmente e está comendo contadores quando ataca. Volk intervém e GORGEOUS COUNTER TAKEDOWN DE MAKHACHEV.

Obtém o dobro no centro da jaula. Volk rasteja até a gaiola e Makhachev pega as costas! Ele tem o triângulo do corpo e a cerca está impedindo Volk de virar. Makhachev lutando de mãos dadas com Volk, tentando pescar algo lá.

Makhachev é uma mochila aqui. Volk sendo atrevido, atacando com tiros e falando merda, mas Makhachev não vai a lugar nenhum e está perdendo esta rodada.

Volk tenta se transformar no triângulo do corpo, mas não consegue. Isso tudo é luta manual. Volk está falando porque não pode fazer mais nada. E faltando um minuto para o fim, Makhachev pode partir para o armlock. Ele está preparando o ataque de estrangulamento.

Volk não consegue sair dessa e continua falando. Makhachev ficando aqui. Volk está ficando frustrado e falando merda como se Makhachev estivesse fazendo algo errado. A rodada termina com Makhachev naquela mochila.

O MMA Fighting marca a rodada 10-9 Makhachev, 40-36 Makhachev no geral.

Rodada 5: Volkanovski precisa finalizar para vencer esta. Ele tem sido excelente esta noite, mas não o suficiente, IMO. Falta uma rodada, ambos parecem frescos.

Eles se abraçam para começar a rodada e Volk entra, mas come uma mão esquerda média. Makhachev encontrou o timing para isso de forma brilhante. Tem sido enorme para ele a noite toda.

Volk começa a atacar agora, mas come um joelho malvado e uma mão esquerda. Volk está sendo agressivo, mas está entrando em conflito como resultado.

Volk entra e tenta ganchos, mas come duas grandes joelhadas do clinch! Volk tem um corte no olho esquerdo agora. Volk ataca e Makhachev reativo o dobra e consegue!

Volk não aceita isso e ele embaralha! Até os pés. Makhachev segura para um clinche, mas Volk quebra e parte para a ofensiva.

Volk realmente entrando descontroladamente agora, mas Makhachev consegue outro contra-ataque. Makhachev atacando um único, mas Volk está lutando e tenta mudar. Quase, mas Makhachev se ajusta. Volk com as pernas flácidas!

Volk avança e agarra um clinch, mas come um joelho. Makhachev come uma mão esquerda e agora Volk indo para uma chave de corpo. Clinch grappling e Volk tentando colocá-lo sobre ele, mas Makhachev não permite. 90 segundos!

De volta ao espaço e VOLKANOVSKI DERRUBA MAKHACHEV! Ele estava atirando e Makhachev mergulhou nele. Ele vai para guarda. Volk continua em cima dele, mas Makhachev está com a guarda completa e está empatando Volk com 30 segundos restantes.

Não há tempo suficiente. Makhachev está se mantendo firme por dentro. Volk se posiciona e lança tiros, mas não consegue acertar nada antes do gongo final.

LUTA INCRÍVEL.

O MMA Fighting marca a rodada 10-9 Volkanovski, 49-46 Makhachev no geral.

Islam Makhachev derrotou. Alexander Volkanovski por decisão unânime (48-47, 48-47, 49-46).