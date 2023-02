Islam Makhachev x Alexander Volkanovski UFC 284 placar oficial

Islam Makhachev e Alexander Volkanovski se enfrentaram em uma batalha dos dois melhores lutadores pound-for-pound do mundo e foi tão disputada quanto você esperaria.

No final, foi Makhachev quem manteve sua longa seqüência de vitórias e manteve seu título leve ao vencer Volkanovski na luta principal do UFC 284 por uma pontuação de 48-47, 48-47 e 49-46. .

Veja o placar oficial abaixo.

Volkanovski, o atual campeão dos penas do UFC, que subiu de divisão para desafiar Makhachev, venceu os rounds 3 e 5 nas pontuações dos juízes Ben Cartlidge e David Lethaby. Não foi o suficiente, pois todos os três juízes concordaram que Makhachev venceu as rodadas 1, 2 e 4, com Derek Cleary também marcando a rodada 3 para Makhachev.

Independentemente do resultado, todos os rounds pareciam competitivos e poucos argumentariam que Volkanovski deu a Makhachev sua luta mais difícil desde a única derrota de Makhachev para Adriano Martins em 2015.

Como você marcou a luta? Os jurados acertaram?