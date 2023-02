Israel Adesanya apoia Francis Ngannou: ‘Ele não está sendo uma diva’

Durante grande parte de 2021, Israel Adesanya, Francis Ngannou e Kamaru Usman foram uma frente unida de campeões africanos do UFC. Seu sucesso prometia trazer o octógono para seu país natal pela primeira vez na história.

Corta para 2023, e nenhum dos três lutadores detém o título do UFC, embora na situação de Ngannou, ele nunca tenha perdido o cinturão. O agora ex-campeão dos pesos pesados ​​lutou por um contrato melhor para ele e seus colegas do UFC antes de se separar da promoção, e Adesanya, falando nos bastidores do UFC 284, expressou seu apoio ao seu compatriota.

“Francis fez a escolha certa”, disse Adesanya na RAC Arena em Perth, Austrália. “Foi ele quem arrombou a porta. Todos nós o apoiamos, estamos dizendo isso há quanto tempo, se vocês voltarem nas fitas.

“Eu tenho dito a mesma coisa. Não vou insistir nisso, mas ele está certo, são pequenas coisas – ele está pedindo coisas que deveriam ser obrigatórias. Ele não estava pedindo, você sabe, exigências loucas e ridículas de diva. Há algo tão pequeno quanto os caras lutando na abertura [bout], tendo o homem da quarta ou terceira esquina sendo pago e o hotel está sendo pago. Isso os prepara bem, e eles não precisam desembolsar seus 10 e 10 para pagar pela quarta ou terceira curva. Pequenas coisas assim.”

Entre outras coisas, Ngannou pediu ao UFC que permitisse que os lutadores solicitassem patrocinadores externos, fornecessem seguro-saúde e recebessem um defensor do lutador nas negociações. O campeão de 36 anos disse que não esperava receber todos os seus desejos. Mas, como se viu, tudo, exceto o aumento que lhe foi oferecido, foi um fracasso nas negociações. Então, em vez de assinar novamente, ele foi para a agência gratuita.

Adesanya, que perdeu o cinturão em novembro passado em uma luta contra Alex Pereira, duas vezes adversário do kickboxing, pediu melhores salários para os estreantes no UFC. Ele também chamou o pagamento de Ngannou pela defesa do título do UFC 270 de “atroz”.

“Ele não está sendo uma diva”, disse Adesanya sobre Ngannou. “Ele está pedindo exigências razoáveis, e eu senti que ele deveria tê-las feito. Mas novamente, sim, o que [UFC President Dana White] disse: ‘Não é assim que fazemos negócios’, mas a maneira como fazemos negócios tem que mudar, e vai mudar. Ele é o cara para chutar a porta, e você nunca sabe o que o futuro reserva. Talvez ele volte ou algo assim.

White não parecia tão otimista sobre o futuro de Ngannou, afirmando que o campeão dos pesos pesados ​​queria lutar contra uma competição inferior fora do UFC, em vez dos melhores lutadores do mundo no octógono. Ngannou rejeitou a ideia e disse que seu futuro seria determinado pela promoção que pudesse lhe dar um contrato que ele considerasse respeitado por suas contribuições.

“Acho que ele vai voltar [to the UFC], Adesanya ofereceu. “Ele é o maior peso pesado que já tivemos. Nem só no UFC, mas na história. Saiu à vontade com o cinturão, nunca o perdeu. … Então eu sinto que ele vai fazer o que tem que fazer no boxe ou em qualquer outro lugar. Mas é um grande sucesso para a empresa. Eu sei que ele vai voltar, no entanto. Ele voltará.”

Questionado se uma viagem do UFC à África seria incompleta sem Ngannou, Adesanya disse confiante que o peso-pesado representante dos “Três Reis” estará de volta.