Israel Adesanya não pensa nas derrotas antes da revanche de Alex Pereira: ‘Eu não marco pontos, eu acerto’

Israel Adesanya tem muita motivação antes do UFC 287.

O pay-per-view de 8 de abril mostra Adesanya mais uma vez enfrentando o rival de longa data Alex Pereira no evento principal, com Adesanya tentando recuperar o título dos médios do UFC que perdeu para Pereira em novembro passado por nocaute no quinto round. Pereira também detém duas vitórias no kickboxing sobre Adesanya, dando a ele uma vantagem definitiva de 3 a 0 em sua série de esportes de combate.

Tendo uma história tão histórica com Pereira, Adesanya foi questionado sobre qual é sua motivação específica para a revanche durante um scrum de mídia nos bastidores do UFC 284 no último sábado em Perth, Austrália.

“Nunca fiquei sem motivação para lutar com esse cara, mas para essa eu coloquei pressão em mim mesmo”, disse Adesanya. “Tipo, foda-se o cinturão, foda-se todo o resto. Eu tenho que vencer esse cara, então essa é a minha motivação, apenas vencê-lo. Como eu disse, eles podem falar o que quiserem, é 1 a 0 ou 3 a 0, eu não conto o placar, eu resolvo e só preciso de um e vou fazer isso.”

Adesanya nunca havia perdido no MMA quando competia em 185 libras antes de se cruzar com Pereira novamente e ele estava a caminho da vitória por decisão antes de Pereira aumentar a pressão dois minutos após o round final. Com Adesanya machucado, o árbitro Marc Goddard interveio para acenar para a luta, interrompendo a seqüência de defesa do título de Adesanya e tornando Pereira um campeão do UFC em apenas sua oitava participação no MMA.

A luta foi semelhante em alguns aspectos às duas lutas de kickboxing, com Adesanya aparentemente fazendo o suficiente para vencer todas as vezes, mas perdendo por decisão estreita no primeiro encontro e um nocaute tardio no segundo. Ele espera que o quarto encontro ocorra como antes, embora com um final diferente.

“Apenas mantenha a mesma energia, porque estou sempre vencendo-o até parar”, disse Adesanya quando questionado sobre possíveis ajustes. “Então, vou apenas garantir que continue vencendo-o o tempo todo.”

“Eu vou lá e não penso demais”, acrescentou Adesanya mais tarde. “Eu não sou tímido. Eu vou lá e negocio com as pessoas, especialmente com ele também, então espere que eu faça o que faço. Como eu disse, eu tenho que falar porque vocês querem que eu fale, mas digam menos e eu farei mais. Eu prometo a você que vou fazer mais nessa luta.”

Uma vitória de Adesanya representaria um dilema para o UFC, já que Pereira teria um forte argumento para uma revanche imediata, tendo vencido Adesanya três vezes. No entanto, Adesanya espera que uma vitória sobre Pereira seja o fim de tudo, com Pereira possivelmente fazendo uma mudança para o meio-pesado no futuro.

“Se ele quiser ficar, podemos fazê-lo, mas tenho um palpite de que ele vai subir”, disse Adesanya.