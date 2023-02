‘Isso estava muito atrasado’: lutadores reagem à indução de Jens Pulver ao Hall da Fama do UFC

A indução de Jens Pulver ao Hall da Fama do UFC deixou os lutadores apaixonados.

O ex-campeão dos leves do UFC se surpreendeu com a homenagem durante a transmissão do UFC 284, e sua reação rendeu elogios unânimes dos colegas.

Pulver (27-19-1) foi o primeiro campeão dos leves do UFC e abriu as portas para lutadores de estatura menor na promoção.

Veja como os lutadores reagiram à indução HOF de Pulver.

Vamos lá!! @jens_pulver introduzido no Hall da Fama do UFC como deveria ser!! 1º Campeão Peso Leve do UFC! Meu primeiro treinador de mma e grande irmão/mentor! Te amo irmão e parabéns! Muito merecido! #LilEvil #UfcHof — RAUFEON (@RaufeonStots) 12 de fevereiro de 2023