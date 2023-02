A Italac é uma das maiores fabricantes de produtos derivados de leite e possui uma história repleta de conquistas e realizações. Neste momento, a empresa anunciou novas vagas de empregos abertas em várias regiões do Brasil. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e os lugares de atuação.

Italac abre novos EMPREGOS pelo Brasil; veja os cargos

A Italac deu início às suas atividades em 1996 e atualmente possui fábricas e postos de produção e captação localizados em São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rondônia, Rio Grande do Sul, Paraná e entre outros. Trata-se de uma empresa comprometida em desenvolver e comercializar produtos alimentícios altamente qualificados.

A Italac valoriza a responsabilidade, o respeito, a transparência e o trabalho em equipe e atualmente possui cerca de 3.500 colaboradores atuando em suas filiais. Nesta data, a empresa busca novos profissionais para complementar o sucesso de seu time. Confira, a seguir.

Ajudante Geral de Limpeza (Exclusivo PCD) – São Paulo;

Líder de Produção – Passo Fundo/RS;

Coordenador de Vendas – São Paulo;

Assistente de Contas a Pagar – São Paulo;

Eletromecânico Industrial – Três Corações/MG;

Auxiliar de Estoque – Rio Grande do Sul;

Encarregado de Produção – Goiás;

Assistente de Controle de Qualidade – Corumbaíba/GO;

Op. de Empilhadeira – Três Corações/MG:

Aux. de Produção – Rio Grande do Sul;

Promotor de Vendas – São Paulo.

Veja também: 123Milhas tem vagas de EMPREGO em Minas Gerais

Como se candidatar

Aos que possuem interesse em realizar a inscrição em participar da seleção de candidatos, basta acessar o site 123 empregos e encaminhar um currículo para análise.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.