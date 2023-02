Italac abriu novos EMPREGOS em várias regiões do país

A Italac, uma das maiores empresas de lácteos do país, marca presença no mercado desde 1996. Com origem familiar, a companhia é 100% brasileira. Nesta data, novas vagas de emprego foram disponibilizadas no Brasil. Confira, a seguir.

Italac abre vagas de emprego em várias regiões do país

A Italac inaugurou sua primeira unidade em 1996. Atualmente, considerada uma das maiores empresas de lácteos do país, a companhia possui fábricas, postos de captação e produção localizados em diferentes regiões.

Com uma equipe de profissionais que trabalha com comprometimento, ética, respeito ao humano e mais, as soluções são entregues com excelência ao mercado. Nesta data, novas vagas foram anunciadas. A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Ajudante Geral de Limpeza (Vaga Exclusiva PCD) – São Paulo / SP;

Ana. de Controladoria – São Paulo / SP;

Ana. de Custos – São Paulo / SP;

Assist. de Contas a Pagar – São Paulo / SP;

Aux. de Controle de Qualidade – Rio Grande do Sul;

Ban. de Talent. – São Paulo / SP;

Ban. de Talent. (Exclusiva PCD) – Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo;

Operador (a) de Empilhadeira – Três Corações / MG;

Pintor (a) – Rio Grande do Sul;

Supervisor (a) de Produção – Passo Fundo / RS;

Supervisor (a) de Vendas – São Paulo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Rio Grande do Sul.

Como se candidatar

A Italac, uma das maiores companhias de lácteos do país, abriu oportunidades de emprego no país. Com cargos para diferentes áreas de operação, a companhia trabalha com comprometimento, ética e respeito. Acesse o site 123empregos e encontre informações sobre as vagas.

