Itaú abre novos EMPREGOS pelo país; veja os cargos

O Itaú, fundado em 1945, é um banco tradicional do Brasil, se fundiu ao Unibanco em 2008. Nesta data, a instituição financeira abre novas oportunidades de empregos pelo país. Confira, a seguir.

Itaú abre oportunidades de emprego pelo país

O Itaú é um banco que não para de se transformar. Fundado em 1945, essa instituição está onde os clientes precisam, entregando soluções simples, eficientes e seguras para todas as pessoas.

Atualmente, com mais de 55 milhões de clientes, a instituição abriu oportunidades de empregos pelo país. Com mais de 90 mil colaboradores, a empresa faz a diferença na vida das pessoas diariamente. Confira, a seguir.

Agente de Negócios Empresas BUSS (Exclusiva PCD) – Curitiba / PR;

Executivo (a) Comercial de Rede – Curitiba / PR;

Executivo (a) Comercial de Rede – Londrina / PR;

Executivo (a) Comercial de Rede – Chapecó / SC;

Officer Vendas Especializadas – Chapecó / SC;

Gerente de Contas – Bauru / SP;

Engenheiro (a) de Dados – São Paulo / SP;

Analista de Operações – São Paulo / SP;

Analista de Finanças (Exclusiva PCD) – São Paulo / SP;

Operador (a) de Processamento de Serviços – São Paulo / SP;

Analista de Operações de Atacado – São Paulo / SP;

Engenheiro (a) de Software – São Paulo / SP;

Programa de Estágio – São Paulo / SP.

Veja também: Votorantim Cimentos tem vagas de EMPREGO disponíveis pelo país

Como se candidatar

O Itaú, um banco tradicional no Brasil, conta com mais de 55 milhões de clientes ativos. A instituição está onde os clientes estiverem, fornecendo soluções e serviços de qualidade a todos.

Nesta data, a empresa abriu novas oportunidades de empregos no país. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos.