Itaú libera Pix parcelado em até 72 vezes; Confira

O Itaú acaba de anunciar mais uma novidade aos seus clientes envolvendo o Pix, onde os clientes pessoa física (PF) e pessoa jurídica (PJ) poderão parcelar transferências e pagamentos por Pix em até 72 vezes por meio de crédito pessoal.

O recurso, que será lançado em abril, facilitará as transações e transferências de compra e venda. No entanto, deve haver um perfil pré-aprovado em que a opção seja válida para operações a partir de R$ 80,00, podendo ser feita no aplicativo do banco.

O que é o Pix parcelado?

O parcelamento do Pix usa crédito pessoal, transferência bancária pré-paga e crédito para pagamentos. Atualmente, os pagamentos podem ser feitos de 12 a 24 vezes com taxas mais atrativas do que os cartões de crédito tradicionais.

As regras de funcionamento do parcelamento do Pix ainda não foram totalmente definidas pelo Banco Central, mas uma das diferenças entre o novo modelo e o cartão de crédito é que, após o parcelamento, o valor entrará imediatamente na conta do lojista.

Como fazer um Pix Parcelado?

O parcelamento do Pix pode ser feito no cartão de crédito ou como empréstimo. No modelo de cartão de crédito, o valor do Pix é descontado do limite disponível. As parcelas são na próxima fatura, podendo acrescer juros.

Já na forma de empréstimo, a instituição libera o valor enviado pelo Pix como crédito em uma conta pessoal ou conta PJ. Logo depois, é preciso pagar a parcela, que inclui o valor sacado, juros e taxas.

Benefícios do parcelamento do Pix

Para pessoas físicas, a nova funcionalidade do Itaú em relação ao Pix irá facilitar o acesso ao crédito quando necessário, proporcionando mais tempo para administrar os gastos. Desse modo, o pagador liquidará gradualmente o valor total devido.

Além disso, o parcelamento poderá ajudar a organizar os gastos de transferência entre pessoas físicas e permitir negociar descontos com os lojistas, uma vez que eles receberão o dinheiro instantaneamente.

Para os empresários, além de garantir o pagamento imediato, também deve ajudar a manter um fluxo de caixa mais regular. A possibilidade de parcelar também é uma forma de alavancar as vendas.

Dicas para utilizar o Pix parcelado

Revise as condições

Cada instituição financeira pode aplicar as regras e condições de pagamento que quiser, por essa razão, se precisar comprar por meio de uma instalação do Pix, compare as condições entre diferentes instituições.

Atenção às parcelas programadas

É Importante que o cliente esteja atento às parcelas programadas, pois se chegar a data de pagamento e não houver dinheiro na conta, o desconto será aplicado uniformemente pela instituição que cedeu o crédito.

Esteja atento aos juros

Quando está vinculado a um limite de cartão de crédito, existe a possibilidade de cobrança de juros se os pagamentos não forem feitos no prazo. Na modalidade de linha de crédito pessoal, ou seja, sem cartão de crédito, o parcelamento do Pix resulta em juros recorrentes.

Em suma, importante destacar que as taxas do Pix parcelado variam de acordo com sua instituição financeira, no sentido de que o cliente precisará verificar antes de passar pelo procedimento.