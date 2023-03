O cartão de crédito Samsung Platinum pode ser uma opção interessante para o seu planejamento financeiro, já que possui vantagens de cashback para clientes que optam por produtos Samsung.

Itaú: o cartão de crédito Samsung Platinum oferece descontos e parcelamentos diferenciados nos produtos Samsung

De acordo com informações oficiais do Itaú, para solicitar o cartão de crédito Samsung Platinum, o cliente precisa ter uma renda mínima mensal de R$ 1.500, a anuidade do cartão é grátis no plano Samsung Itaú e custa R$ 19,99 por mês no plano Samsung Plus.

O cliente que optar pelo plano Samsung Plus pode obter uma pontuação elevada dentro do programa de relacionamento do cartão de crédito. Visto que a cada R$ 4 em compras, o cliente ganha um ponto Itaú no plano Samsung Plus.

Conheça os benefícios do cartão Samsung Platinum

O cliente que optar pelo cartão Samsung Platinum pode obter dois planos, sendo o Samsung Itaú e o Samsung Plus. Além disso, o Itaú destaca que o cliente pode solicitar a troca de plano quando quiser, sem precisar pedir um novo cartão.

O cliente que optar pelo Plano Samsung Itaú pode obter a anuidade grátis. Além disso, é possível ter outras experiências, como um app exclusivo para o seu cartão de crédito Samsung Itaú, que permite a gestão do cartão, o pagamento de faturas, a gestão de limites e descontos exclusivos, entre outras vantagens.

Samsung Pay

Caso o seu cartão seja aprovado, não é necessário esperar o cartão físico chegar para realizar suas compras, visto que é possível gerar o cartão virtual e utilizar o Samsung Pay. Através da opção do Samsung Pay, o cliente pode realizar o pagamento por aproximação e obter descontos exclusivos nas lojas Samsung.

Além disso, o cliente que optar pelo cartão de crédito Samsung Platinum poderá parcelar seus produtos nas lojas da Samsung em até 24 vezes sem juros. Dentre os benefícios do Samsung Platinum, está a Tag Itaú livre de mensalidade.

Pontos

Portanto, ainda que o cliente pague pelo plano Samsung Plus, o valor que, atualmente, é R$ 19,99 por mês, ele pode obter muitos benefícios através do programa de pontos. Pois, os pontos acumulados podem ser trocados por benefícios diversos, incluindo milhas de viagens.

Segundo as informações oficiais do Itaú, após a aprovação, o cliente deve finalizar o cadastro e optar pelo plano Samsung Itaú para receber do cartão no endereço cadastrado, já no plano Plus os valores serão lançados na fatura com a descrição “anuidade diferenciada Samsung Plus”.

A solicitação do cartão está sujeita a análise de crédito da instituição financeira. Caso possua dúvidas, entre em contato com o Itaú através dos canais oficiais da instituição.