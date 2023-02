Ivana Knoll revela o que pensa sobre o OnlyFans e quando abrirá sua própria conta

TO maior influenciador da Copa do Mundo de 2022 foi Ivana Knoll. A croata foi sensação com sua presença nos estádios do Catar e também tomou conta das redes sociais com suas postagens.

Nos últimos dias, Ivana tem recebido muitos pedidos para abrir uma conta no site de conteúdo adulto OnlyFans.

“Na maioria das vezes não pego tudo que me oferecem, porque gosto de trabalhar com marcas que gosto, e não são muitas, porque gosto de apresentar o que realmente gosto, e não só o que pagam para mim, ” Knoll disse em entrevista ao Michael Babcock e Lucas Widman em um podcast TMZ.

Ela usou a entrevista para explicar sua ascensão à fama por sua presença na Copa do Mundo Qatar 2022: “Recebo cerca de 10 ligações por dia e 20 e-mails de agências tentando me colocar no OnlyFans.

Mas Ivana é clara sobre sua decisão sobre o assunto e ela se decidiu. No momento, ela descartou a possibilidade de abrir uma conta OnlyFans, então seus fãs terão que continuar esperando.

“Não estou falando mal dos outros, mas não sou esse tipo de pessoa” Knoll disse. “Não é para mim. Tentei explicar que nem sempre se trata de dinheiro, eu me preocupo com a reputação.”