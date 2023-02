Ivana Knoll surpreende fãs com look transparente sem sutiã

A dias atrás, os torcedores que assistiram ao duelo entre Arsenal e Manchester City puderam contar com a presença de Ivana Knoll, que roubou os holofotes no copa do mundo 2022.

No sábado, o modelo croata levou para a mídia social para comentar uma foto do festival de música Coachella do ano passado, onde ela posou em seu vestido transparente sem sutiã, apenas cobrindo os mamilos com fitas.

“Só agora vi esta foto no noticiário, é minha fantasia do Coachella do ano passado”, explicou Knoll.

Ivana Knoll recentemente deu uma entrevista para Michael Babcock e Lucas Widman, onde ela reconheceu que recebeu muitas mensagens pedindo para ela entrar na plataforma OnlyFans.

“Na maioria das vezes não pego tudo que me oferecem, porque gosto de trabalhar com marcas que gosto, e não são muitas, porque gosto de apresentar o que realmente gosto, e não só o que pagam para mim”, disse Knoll.

“Tenho recebido cerca de 10 ligações por dia e 20 e-mails de agências tentando me colocar no OnlyFans.”