Ivana Knoll usa roupa sexy para assistir a luta de Floyd Mayweather depois de passar a noite de quinta-feira com ele

Adepois de ser coroada a torcedora mais sexy da Copa, Ivana Knoll claramente viveu muito tempo na memória para Floyd Mayweather quando ele a convidou para seu grande fim de semana em Londres.

A ex-Miss Croácia chamou a atenção no Catar graças às roupas reveladoras que usou para apoiar Lucas Modric e companhia até as semifinais.

Ivana Knoll dança com roupa transparente sem sutiã

Agora, ela esteve em outro evento esportivo, pois recebeu um convite de acesso total para Mayweatherde aniversário na quinta-feira e, em seguida, reivindicou assentos ao lado do ringue na Arena O2 para assistir à luta de 46 anos Aaron Chalmers.

O evento em si aconteceu em frente a uma arena quase vazia enquanto os fãs marcavam MayweatherA luta de estreia no Reino Unido, contra uma ex-estrela de reality show, uma farsa.

Mas, isso deixou ainda mais atenção em Knollespecialmente depois que ela postou uma foto posando na frente do ringue com um macacão marrom justo.

Knoll legendou a foto: ‘Você está assistindo o boxe mais tarde’, e imediatamente provou ser um sucesso, conquistando mais de 120.000 curtidas em menos de 24 horas.

A passagem de Ivana Knoll por Londres

isso é depois Knoll fez de Londres seu estúdio enquanto desfilava pela capital em um vestido preto minúsculo que deixou os fãs loucos.

Posando perto de carros de polícia, postes de luz, cabines telefônicas e muito mais, ela parecia perigosamente gostosa – tanto que um fã brincou que ela “causaria acidentes nas ruas”.

A beldade dos Balcãs ganhou fama após a Copa do Mundo e atualmente tem 3,5 milhões de seguidores no Instagram, onde ela regularmente encanta seus fãs com sessões de fotos ousadas em biquínis reveladores ou roupas justas.

E isso claramente virou Mayweathercabeça de, ela carregou vários vídeos do boxeador recebendo seu luxuoso bolo de aniversário na festa VIP.

Ela também chamou a atenção dos cinegrafistas da Arena O2, aparecendo repetidamente na cobertura da TV, para a alegria de muitos telespectadores.