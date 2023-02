Ja Morant ataca o The Athletic por história de arma falsa envolvendo seus associados

Memphis Grizzlies guarda Eu moro atacou o atlético no domingo por publicar uma história falsa sobre seus associados supostamente apontando uma arma para membros do Indiana Pacers.

o atlético escreveu que os conhecidos de Morant confrontaram um grupo de Pacers em 29 de janeiro na área de carregamento de FedExForum em Mênfis.

Morant reflete sobre a vitória de retorno no jogo 5: estou cansado de jogar atrás

“A estrela de Conhecidos dos Grizzlies, Ja Morant, confrontou agressivamente os membros do grupo de viagem do Pacers perto do ônibus da equipe na área de carregamento do FedExForum e, posteriormente, alguém em um SUV lento – no qual Morant estava dirigindo – apontou um laser vermelho para eles” o atlético relatado.

Duas pessoas anônimas envolvidas no incidente disseram o atlético eles não registraram um boletim de ocorrência com medo de represálias.

Um segurança que trabalhava para os Pacers estava na área de carregamento no momento do suposto confronto e teve certeza de que havia uma arma acoplada ao laser. Os acusadores, no entanto, não tinham certeza se havia uma arma sacada.

NBA investiga Ja Morant

Antes do jogo dos Grizzlies contra o Toronto Raptorstreinador principal Taylor Jenkins explicou que o NBA investigou o incidente e descobriu que não havia evidências para corroborar as alegações.

Morant, 23, levou para Twitter em resposta aos comentários de Jenkins, reclamando que o atlético ainda divulgou a história, apesar de saber que a investigação não considerou as alegações verdadeiras.

“Uma investigação viu que eles estavam fechando”, tuitou Morant. “Ainda deixe um artigo sair para pintar essa imagem negativa sobre mim e minha família, e baniu meu irmão dos jogos em casa por um ano. Inacreditável.”

A liga confirmou que houve uma altercação verbal, mas disse que não havia evidências para apoiar o envolvimento de uma arma.