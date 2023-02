Jabari Smith Jr.: Eu venceria Michael Jordan no um contra um

Jabari Smith Jr.. enviou uma mensagem especial para Michael Jordan. O Foguetes Houston o novato desejou feliz aniversário à lenda da NBA, que completa 60 anos, e afirmou que poderia vencê-lo no um contra um.

Smith Jrque foi escolhido pelo foguetes com a terceira escolha geral no Draft da NBA de 2022, viajou para Salt Lake City para participar do All-Star Weekend.

“Quantos anos tem ele?” ferreiro perguntou-se quando perguntado por um repórter se ele poderia vencer Jordânia.

“Ele não está me batendo agora, não. Eu vou ganhar dele… Parabéns, MJ. Estou vencendo você no um contra um agora. Claro que sim. Mil por cento.

“Ele pode fazer alguma coisa. Ele não está me vencendo com certeza. Se um homem de 60 anos me vencer, eu preciso desligar.”

Memphis Grizzlies estrela Eu moro havia afirmado anteriormente que ele iria tirar o melhor proveito do búfalos de Chicago lenda se ele tivesse a oportunidade de jogar na NBA na década de 1990.

“Eu gostaria de ter jogado em [Jordan’s] geração, no entanto”, Morant disse.

“Exatamente como ele joga, aquela mentalidade que ele tinha. Eu gostaria de jogar contra ele. Eu o teria cozinhado também.

“Ninguém tem mais confiança do que 12. Eu nunca vou dizer que ninguém vai me vencer no um contra um ou algo assim.”