Jack Harlow deixa o Twitter quase nada impressionado no trailer de reinicialização de ‘WMCJ’

Jack Harlow A estréia como ator teve uma primeira olhada neste fim de semana no novo trailer da reinicialização “White Men Can’t Jump” – e o consenso no Twitter parece ser … uh, sim, não.

De fato … Hulu lançou o trailer do filme de domingo, que chega ao serviço exclusivamente em maio. Todo mundo já sabia que Jack era apegado ao projeto — substituindo Woody Harrelson personagem do OG – e agora … as reações estão chegando online.

Um usuário do Twitter colocou o desempenho de Jack dessa maneira em resposta a alguém que disse que ele não parece tão ruim no papel … escrevendo: “Ele não é branco o suficiente”. 😅

A maior conclusão é que as pessoas parecem chateadas com o fato de Hollywood ter reiniciado mais um clássico cult … mesmo quando ninguém realmente pediu por isso. Eles fizeram isso de novo no início deste ano com ‘House Party’, e agora tem isso. Sem mencionar todas as reinicializações dos anos anteriores.