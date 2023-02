Jackson Mahomes reconhece sua impopularidade no TikTok em meio a uma enorme reação da mídia social

Jackson Mahomes não é exatamente uma figura popular no momento. O ‘influenciador’ tem recebido muitos crítica por ordenhar a fama e o sucesso de seu irmão Patrick.

Seu comportamento nas semanas seguintes Vitória de Patrick no Super Bowl foi um passo longe demais para alguns. Após o jogo, ele foi visto dançando no campo – provavelmente filmando um TikTok, antes de ser educadamente convidado a se mover pela equipe de TV. Ele só conseguiu enfurecer ainda mais os fãs depois que foi flagrado no palco do desfile da vitória dos Chiefs no Kansas.

Seu comportamento desencadeou uma reação brutal: ele foi acusado de ‘tentando ainda ser o centro das atenções’ de seu irmãocom muitos rotulando suas celebrações como superficiais e totalmente egoístas.

O mais novo dos irmãos Mahomes recebeu milhares de comentários de usuários de mídia social, principalmente em sua conta TikTok. Alguns foram bastante selvagens: “Faça algo com sua vida”, disse um usuário, enquanto outro disse: “Você deveria conseguir um emprego, Jackson”.

Foi uma surpresa quando Jackson postou um vídeo de ‘dueto’ com o colega TikToker JoJo Siwaem que ele reconheceu sua enorme impopularidade. O clipe é dividido em duas partes: Na metade, @itsjojosiwa pode ser visto rindo de um comentário que diz “Eu conheço alguém que recebe mais ódio do que você”, como se dissesse que ela recebe mais ódio online. Na outra metade, Mahomes então aponta para si mesmo, indicando que na verdade é a pessoa mais desprezada online.

O vídeo acumulou bem mais de dois milhões de visualizações e, ironicamente, pela primeira vez em muito tempo, os fãs o elogiaram por sua autoconsciência. Na verdade, o principal comentário foi “Pelo menos ele é autoconsciente”, que recebeu 34.000 curtidas.