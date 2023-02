Jailton Almeida to fight Jairzinho Rozenstruik at May 13 UFC event

Jailton Almeida tem seu próximo desafio no peso pesado.

Guilherme Cruz e Mike Heck, do MMA Fighting, confirmaram com fontes com conhecimento do confronto que Almeida (18-2) enfrentará Jairzinho Rozenstruik (13-4) em um evento do UFC em 13 de maio.

Almeida está atualmente em 8º lugar no peso pesado no MMA Fighting Global Rankings, enquanto Rozenstruik ocupa a 12ª posição.

Em quatro participações no UFC, Almeida se estabeleceu como um dos principais candidatos, com finalizações de todos os seus oponentes do octógono até agora. Almeida lutou mais recentemente no UFC 283, onde finalizou o veterano peso-pesado Shamil Abdurakhimov por nocaute no ground and pound no segundo round. O destaque brasileiro tem 13 vitórias seguidas.

Rozenstruik vem de uma vitória por nocaute de 23 segundos sobre Chris Daukaus no UFC 282. Ele está 7-4 no UFC, com várias finalizações rápidas em seu currículo, incluindo um nocaute de 29 segundos sobre Andrei Arlovski e um nocaute de nove segundos. de Allen Crowder.

Espera-se que o evento do UFC de 13 de maio seja encabeçado por uma luta meio-pesada entre Anthony Smith e Johnny Walker. Um local para o cartão ainda está para ser anunciado.