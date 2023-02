Jake Paul abre como azarão em potencial revanche contra Tommy Fury

Jake Paul sofreu sua primeira derrota no boxe nas mãos de Tommy Fury. De acordo com os apostadores, ele pode chegar a 0-2 contra seu rival se eles lutarem novamente.

Após a vitória por decisão dividida de Fury sobre Paul em Riyadh, Arábia Saudita, no domingo, o site de apostas Sportsbetting.ag apresentou as chances de uma possível revanche entre os dois boxeadores famosos, com Paul abrindo como um leve azarão em +130 e Fury como um leve favorito em -150. Desde então, a fila mudou para Paul, que agora está em +120.

Isso significa que uma aposta de $ 100 em Paul renderia um retorno de $ 220, enquanto a mesma aposta em Fury renderia um retorno de $ 166,67. Paul tem uma porcentagem de vitórias implícita de 45%, com Fury em 60%.

Neste momento, os dois lutadores estão aptos a correr de volta, com Paul tendo uma cláusula de revanche garantida no acordo de luta. Ambos disseram que gostariam de revisá-lo durante as entrevistas pós-luta.

Caso eles lutassem novamente, esta seria a segunda revanche da breve carreira de Paul no boxe.

Paul derrotou o ex-campeão meio-médio do UFC Tyron Woodley por decisão dividida em agosto de 2021 e imediatamente lutou contra Woodley novamente em dezembro seguinte, quando “O Escolhido” entrou em cena como substituto de um ferido Fury. Paul marcou um nocaute impressionante de Woodley na sexta rodada de sua revanche.