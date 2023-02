Jake Paul diz que ‘é hora de começar a trabalhar’ com Nate Diaz após a luta de Tommy Fury

Depois de despachar Tommy Fury neste fim de semana, Jake Paul diz que Nate Diaz é o próximo.

Neste domingo, Paul enfrenta o Fury em sua tão esperada luta rancorosa. Caso vença, Paul passará para 7-0 em sua carreira profissional e silenciará os críticos que menosprezam Paul por lutar apenas com lutadores de MMA. Esses críticos não terão que ficar quietos por muito tempo, porque de acordo com Paul, os planos já estão em andamento para sua próxima luta contra Nate Diaz.

“Acho que eles estão prontos”, disse Paul a Ariel Helwani em A Hora do MMA. “Estou passando o domingo e vamos alinhar isso o mais rápido possível. Acho que é o seguinte. Acho que é isso que os fãs querem, e é isso que eu quero. Houve muitas idas e vindas, nós dissemos nossas coisas, mas é hora de começar a trabalhar.

Paul e Diaz estão brigando há algum tempo, com Diaz até sugerindo que ele iria lutar contra Paul durante seu último discurso pós-luta no UFC. Enquanto isso, Paul continua a desafiar Diaz, até mesmo se oferecendo para lutar contra Diaz em uma luta de MMA depois que eles se enfrentam primeiro no boxe. E, de acordo com Paul, essa oferta ainda está na mesa, mas ele não tem certeza se Diaz está de acordo.

“Eu quero fazer uma luta de boxe, uma luta de MMA, mas não tenho certeza se a equipe de Nate está totalmente alinhada nisso ainda”, disse Paul. “Ou não sei se eles percebem o quanto estou falando sério sobre isso. Acho que eles pensaram que eu estava fazendo isso apenas por propaganda, mas estou morto.”

Paul continuou dizendo que eles estão mirando a luta de boxe com Diaz para o final deste ano, potencialmente neste verão, mas que nada está definido ainda. Ele também notou que há uma série de outras lutas esperando por ele, particularmente uma luta rancorosa com o colega do YouTube que virou boxeador KSI. No entanto, se ele tiver seus druthers, Diaz é o primeiro da lista.

“Eu acho que Diaz provavelmente”, disse Paul. “[It’s] apenas mais interessante. Acho que o mundo da luta real e o mundo dos esportes de combate estariam altamente envolvidos com essa luta. Acho que a internet vai me amar contra KSI e as crianças mais novas, mas como eu disse, estou no caminho para ser um campeão mundial. Eu gosto de lutas contra lutadores de verdade.”