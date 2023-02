Jake Paul diz que ‘já está perdendo o interesse’ em uma possível luta KSI: ‘Ele é como um companheiro para mim’

Na esfera do boxe de influenciadores, os dois maiores nomes são as personalidades do YouTube KSI e Jake Paul, e por meses, KSI tem cortejado abertamente uma luta entre os dois. No início desta semana, KSI chegou a traçar o plano exato para o confronto final, dizendo que nocautearia Paul no final de 2023. Só que há um problema: Paul está perdendo o interesse.

Antes de sua luta com Tommy Fury na Arábia Saudita, Paul conversou com Ariel Helwani, descartando os recentes ataques de KSI.

“Ele é como uma garota do lado para mim”, disse Paul. “Tenho planos muito maiores do que ele. Quero ser campeão mundial, vou ser campeão mundial. Esse é o caminho em que estou. KSI é como uma missão secundária. Claro que sou seu objetivo final. É engraçado para mim. E é isso que me torna o lado A, como ele está desesperado. Ele quer tanto isso.

“Não me interpretem mal, eu adoraria lutar com ele, mas estou focado em lutar com lutadores de verdade, campeões de verdade. Ele está focado em fazer shows da WWE, toda essa coisa de Misfits, lutando contra videogames. Isso é o que eu fiz há quatro anos, três anos atrás. Há níveis para isso, e até que ele chegue lá e lute contra alguém como [Tyron] Woodley, que é contra quem ele deveria lutar, não estou impressionado com nada do que ele fez”.

A principal crítica de Paul ao KSI é a qualidade de sua oposição. Enquanto o próprio Paul enfrentou reação por lutar principalmente contra lutadores de MMA durante sua passagem pelo boxe, KSI nem mesmo fez isso, em vez disso, enfrentou uma ladainha de outros influenciadores por meio de sua promoção Misfits Boxing. Isso é exacerbado pelo fato de que um dos oponentes anteriores de Paul, o ex-campeão dos meio-médios do UFC Tyron Woodley, tem perseguido agressivamente uma luta com KSI, sem sucesso. Na mesma entrevista em que KSI arrastou Paul, ele observou que seu próximo oponente provavelmente seria Joe Fournier, um ex-campeão e influenciador dos meio-pesados ​​​​do WBA International, um oponente pelo qual Paul tem pouco respeito.

“Vencer Woodley, 1 milhão por cento”, disse Paul quando questionado sobre qual oponente seria melhor para KSI. “Fournier não tem audiência. Woodley é um nome enorme, é um grande sorteio de pay-per-view e uma luta muito mais emocionante. Acho que KSI quer fazer isso porque Joe é tecnicamente um boxeador profissional, mas Joe já esteve lá com motoristas de táxi e lutadores realmente fáceis. Joe tem um bom registro, mas é um registro preenchido. Ele nunca lutou com ninguém, na verdade…

“É engraçado, Tyron e eu nos aproximamos nos últimos meses. Acho que Tyron o nocauteou, na verdade. E acho que é por isso que ele provavelmente escolherá Joe.”

Se isso acontecer, enquanto Paul derrota Tommy Fury e é classificado pelo WBC por seus problemas, Paul diz que isso realmente prejudicaria uma possível luta entre os dois, porque no ponto, a única coisa que Paul ganharia seria dinheiro.

“Já estou perdendo o interesse”, disse Paul. “Ele fala, tem desculpas, fala uma coisa e depois volta atrás com a palavra. Ele me lembra Tommy Fury, honestamente. Então eu já perdi muito interesse nisso. Eu faria isso principalmente para pegar uma bolsa. Assalto a banco, vou entrar lá, nocauteá-lo, dar um salto frontal em seu corpo inconsciente e levar a bolsa para casa. É para isso que serve essa luta para mim.”

Paul enfrenta a fúria em fevereiro 26 na Diriyah Arena em Diriyah, Arábia Saudita.