Jake Paul diz que Tommy Fury é uma luta ‘obrigatória’ para ele, ‘não mais dura’ que Anderson Silva

Jake Paul acredita que Tommy Fury será um teste mais fácil do que alguns de seus outros oponentes recentes.

No domingo, Paul e Fury finalmente resolverão sua rivalidade com a tão esperada luta de boxe na Arábia Saudita. É uma luta importante para Paulm, pois ele busca deixar de lado duas das principais críticas feitas contra sua carreira no boxe: que ele não está lutando contra boxeadores de verdade e que está lutando com lutadores que já passaram de seus melhores. Fury, o irmão mais novo do campeão peso-pesado Tyson Fury, marca ambas as caixas, e alguns sugeriram que Fury será seu teste mais difícil até o momento.

Mas Paul discorda, dizendo que “TNT” não está à altura de lendas do MMA como Anderson Silva e Tyron Woodley.

“Não. Porra não. Isso é um insulto ao Anderson”, disse Paul a Ariel Helwani em A Hora do MMA quando perguntado se Fury era seu oponente mais difícil. “[He’s] não mais duro que Anderson, não mais duro que Tyron. Acho que ele é mais rápido que os dois, acho que dá mais socos que os dois, mas não mais forte. Definitivamente não é mais difícil.”

Em sua última apresentação, Paul conquistou a maior vitória de sua jovem carreira, derrotando Silva por decisão unânime em outubro. Além de superar o ex-campeão dos médios do UFC durante grande parte da luta, Paul também derrubou Silva no round final, solidificando sua vitória e silenciando muitos de seus céticos. E considerando seus pensamentos sobre Silva e Fury, Paul espera conseguir mais do que um knockdown no domingo.

“Cem por cento”, disse Paul quando perguntado se ficaria desapontado se não conseguisse finalizar. “Esta é uma luta de ‘nocaute obrigatório’ para mim pessoalmente. Porque eu sei que posso fazer isso. Eu estaria apenas me decepcionando. Vou vencer a luta, mas se não nocautear com certeza vou ficar puto, porque sei que sou capaz. Eu só tenho que executar o plano de jogo.”

Paul está em um ponto de inflexão interessante em sua carreira com 6-0 como profissional. Embora ele tenha lutado principalmente com ex-lutadores de MMA, o presidente do WBC, Mauricio Sulaiman, revelou na semana passada que, caso ele vença Fury neste fim de semana, o WBC classificará Paul na divisão cruiserweight. Isso, mais uma crença generalizada de que toda a sua saga de boxe desabará caso ele perca, significa que as apostas nunca foram tão altas para “The Problem Child”. Mas Paul vê isso como uma coisa boa, porque ele não é o único com muito em jogo neste fim de semana.

“Não sinto essa pressão, apenas por causa da minha preparação e confiança, mas definitivamente tenho muito a perder”, disse Paul. “Mas também acho [Tommy Fury] também faz. Provavelmente são quantidades de pressão muito semelhantes, mas eu definitivamente sou o cara a ser batido. Eu tenho uma plataforma maior, tenho um monte de outras merdas acontecendo, tenho um futuro brilhante e isso é realmente tudo o que ele tem. Esta é a sua maior coisa, seu maior momento, sua maior oportunidade. Então, quem sabe?

“Acho que há muita pressão nos dois sentidos, e é por isso que – quando há apostas altas, isso torna a luta melhor. As pessoas estão à beira de seus assentos, e é por isso que este está se tornando um evento global. Tem tanta gente aqui e vindo aqui. … Este é um grande evento global e massivo. Nunca tive tanto hype antes de um evento, tantas pessoas estão falando sobre isso, todos os diferentes tipos de público estão super engajados, então acho que as apostas altas e a alta pressão criaram uma luta enorme aqui.

Ainda assim, mesmo em poucos dias, ainda resta uma dúvida entre alguns fãs se a luta realmente acontecerá ou não.

Paul e Fury já receberam cartões amarelos um contra o outro duas vezes, e nas duas vezes Fury desistiu da luta. Paul ainda tinha o ex-lutador do UFC Mike Perry pronto para servir como lutador substituto, se necessário. Mas com ambas as partes na Arábia Saudita e a luta quase chegando, Paul agora está confiante de que Fury finalmente terá que aguentar ou calar a boca.

“Eu acho que ele tem que entrar no ringue agora”, disse Paul. “O dinheiro é muito bom para ele. Eu acho que há uma ilusão do lado deles, apenas ouvindo através da videira as conversas que eles estão tendo sobre essa luta. Eles acham que é uma coisa fácil, alguma bandeja, não acreditam que eu vou levar a luta, então acho que eles estão muito iludidos com o que vai acontecer no domingo, o que é bom. Espero que ele entre no ringue.

“O que quer que eles queiram pensar, isso é ótimo. Se isso vai dar a ele confiança para entrar no ringue, é tudo o que eu quero, porque estou querendo essa luta há muito tempo”.